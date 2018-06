El vestido de la reina Letizia, ¿un guiño a Melania?

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la reina Letizia mostraron este martes cordialidad en su primer encuentro mantenido en la Casa Blanca junto a sus respectivos maridos, el presidente Donald Trump y Felipe VI.



Los dos matrimonios mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca que sirvió para conocerse por primera vez.



Tras posar sonrientes en el exterior de la residencia presidencial, accedieron al Despacho Oval, donde permanecieron los cuatro mientras los dos jefes de Estado intervenían ante la prensa.



Ya sin medios, prolongaron el encuentro unos minutos más y a continuación Trump y el Rey siguieron reunidos, mientras que sus esposas salieron del despacho.



La primera dama y la Reina se desplazaron al salón rojo para tomar un té y charlar.



Doña Letizia lució un vestido de color rosa sin mangas con un cinturón plateado diseñado por el estadounidense Michael Kors. Algunos se preguntan si la elección del atuendo fue un guiño a Melania, quien había lucido justo un año antes el mismo modelo en azul. En aquel momento, tal y como recoge el Huffington Post, la primera dama americana escogió el modelo de Kors para recibir al presidente de Panamá.

Melania Trump lució un modelo de Valentino verde, estampado y con dibujos en color blanco, también sin mangas. La primera dama estadounidense calzaba unos stilettos en el mismo tono verde que el vestido.



A la llegada a la Casa Blanca, doña Letizia estrechó la mano del presidente y besó a Melania Trump, cogiéndola con afecto de los brazos.



Al dirigirse al Despacho Oval, los dos jefes de Estado fueron por delante, mientras que ellas fueron unos metros detrás charlando de forma distendida.



Ambas son de la misma generación, puesto que la esposa de Trump tiene 48 años y la Reina cumplirá 46 en septiembre.



A Melania Trump se la vio con buen aspecto físico después de que el pasado 14 de mayo se sometiera a una intervención de riñón que la obligó a estar hospitalizada varios días.



Según reveló después en Twitter Melania, ella y la Reina hablaron sobre la infancia en ese encuentro en privado: "La reina Letizia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños".

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K