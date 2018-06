El emocionado relato del padre de Ignacio Echeverría, fallecido en los atentados de Londres

Este fin de semana se ha cumplido un año de la muerte de Ignacio Echeverría en un atentado terrorista en el puente de Londres y el mercado de Borough. Además del homenaje que se le rindió este domingo a él y a las otras 7 víctimas, el padre del joven español ha hablado con la BBC sobre la muerte de su hijo.

"Era un hombre bueno y quiero que se sepa que siempre quiso ser bueno". Así arranca el testimonio emocionado del padre de Echeverría antes de narrar lo que sucedió aquel 3 de junio de 2017: "Tres amigos ven que hay tres hombres con pinta extraña apuñalando a una mujer. Ignacio, antes de que se den cuenta, se baja de la bicicleta y desaparece. Ignacio interviene en la pelea, y lo siguiente que cuenta el amigo es que Ignacio está a golpe con los tres terroristas y él se entretiene golpeando al que tiene delante pero los otros le apartan, por lo tanto él no puede controlar a los otros dos. Y lo apuñalan y se cae al suelo".

Con dificultad para contener las lágrimas, reconoce que "Ignacio hizo lo que tenía que hacer" y que "no esperaba menos de él".

Antes de los ataques, el joven había pasado las vacaciones de Semana Santa con su familia en España. "En la conversación en mi casa se habló varias veces de la muerte del policía que muere en Westminster enfrentándose al terror. Y hablamos de él, que nos parecía un héroe", relata el padre del fallecido. Explica además que, en su momento, Ignacio dijo que "si hubiera estado ahí patinando ese día, ese policía estaría vivo".

