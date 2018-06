Willy Bárcenas versiona 'Tu canción', de Amaia y Alfred

Willy Bárcenas, cantante del grupo 'Taburete', ha subido a su cuenta de Instagram una versión de 'Tu canción', el tema que Amaia y Alfred llevaron a Eurovisión el pasado mes de mayo y con el que quedaron en el puesto 23.

El hijo de Bárcenas reconoce en la publicación que en un principio la canción no era de su agrado: "Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo".

Ha querido compartir con sus seguidores un cover acompañado de su guitarra.

El joven cantante no está pasando por su mejor momento. Su padre entró hace pocos días en la prisión de Soto del Real condenado por el caso Gürtel y su madre, Rosalía Iglesias está en libertad bajo fianza.

