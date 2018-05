La maestra de yoga más anciana del mundo ya casi tiene 100 años

Täo Porchon-Lynch, a punto de cumplir 100 años, es la profesora de yoga más longeva del mundo (marca avalada por el Libro Guinness de los Récords 2012).

Nació en India en 1918 pero vive en Nueva York, aunque pasa gran parte de sus días viajando por el mundo de la mano del yoga. Además, baila, mucho. Y siempre sale de casa con una sonrisa.

En una de sus múltiples entrevistas, compartió su filosofía: "Nada es imposible, es como cuando te levantas y te dices que este va a ser el mejor día tu vida. Y lo será. Si pones tu pensamiento en algo positivo, se podrá materializar. No pienses en cosas malas. Eso me ayudó".

El yoga lo conoció a los 8 años y desde entonces no ha dejado de practicarlo y enseñarlo. “Una de las cosas que más me gusta”, cuenta Tao en este vídeo sentada en el suelo y con las piernas entrelazadas, “es cuando logro mostrarle a alguien que dice que no puede hacer algo, que realmente puede hacerlo”.

