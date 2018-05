Moses Farrow defiende a su padre Woody Allen

Moses Farrow, hijo de Woody Allen y Mia Farrow, hizo pública este miércoles una declaración a través de su blog, en la que defiende a su padre contra las acusaciones de asalto sexual que presentó su hermana, Dylan Farrow. Además, el mensaje incluye múltiples acusaciones contra su madre, Mia Farrow, que según Moses abusó física y verbalmente de él y sus hermanos en diferentes ocasiones.

La publicación, titulada A Son Speaks Out (Un hijo habla), comienza explicando por qué su autor se sintió obligado a compartir su experiencia. "Soy una persona muy privada y no me interesa en absoluto la atención pública. Sin embargo, dadas las acusaciones increíblemente inexactas y engañosas sobre mi padre, Woody Allen, siento que ya no puedo permanecer en silencio mientras continúa siendo condenado por un crimen que no cometió".

A continuación, Moses Farrow apunta que fue testigo directo de los actos que llevaron a cabo tanto su padre como su madre durante años. En base a su experiencia, los recuerdos de sus años con Allen son positivos. En cambio, Moses asegura que Mia Farrow los lastimó físicamente a él y a sus hermanos en repetidas ocasiones, además de que les "lavó el cerebro" para infundirles temor.

"Me duele recordar casos en los que fui testigo de cómo mis hermanos, algunos ciegos o con discapacidad física, fueron arrastrados por un tramo de escaleras para ser lanzados a un dormitorio o un armario y, a continuación, cerrarles la puerta con llave desde fuera", detalla Moses Farrow sobre los actos de su madre. "Incluso encerró a mi hermano Thaddeus, parapléjico por la polio, en un cobertizo al aire libre durante la noche como castigo por una falta menor".

En cuanto a su experiencia personal, Moses afirma que Mia Farrow lo abofeteó, lo empujó y lo golpeó "de manera incontrolable por todo el cuerpo".

Por otro lado, se dirigió a los actores que cortaron relaciones con Woody Allen a raíz de las afirmaciones de Dylan Farrow. Una lista que incluye a intérpretes tan conocidos como Timothée Chalamet, Ellen Page y Greta Gerwig. "Para los actores que han trabajado con mi padre y han expresado su pesar por hacerlo: ustedes se han apresurado en unirse al coro de condena sobre la acusación desacreditada [de Mia Farrow] por miedo a no estar en el lado 'correcto' de un importante movimiento social", zanjó Moses.

Dylan Farrow respondió a las declaraciones de su hermano Moses a través de Twitter con un texto en el que no dudó en calificar a su hermano de "persona con problemas" y que lamenta "que esté haciendo todo esto". Aseguró que su entrada en el blog "no es más que un intento de desviar la acusación creíble hecha por una mujer adulta". "Tratando de poner en duda a mi madre, que siempre me ha apoyado a mí y a mis hermanos", concluye.