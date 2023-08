Ana Obregón hace su primer posado de verano junto a su nieta Anita

Ana Obregón ha recuperado su tradicional posado de verano con una exclusiva para su revista de cabecera. Esta vez ha sido junto a su nieta Anita, que le ha hecho recuperar la sonrisa después del fallecimiento de su hijo. El nacimiento estuvo envuelto en polémica por la edad de su progenitora (madre adoptiva legal y abuela biológica), 68 años, y por el repaso sobre lo que la llegada al mundo de la niña ha significado para ella. "Esta es una niña que ha nacido con amor, con el amor más infinito que puede haber: el de una madre que quiere cumplir la última voluntad de su hijo", ha dicho. ha recuperado sucon una exclusiva para su revista de cabecera. Esta vez ha sido, que le ha hecho recuperar la sonrisa después del fallecimiento de su hijo. El nacimiento estuvo envuelto en polémica por la edad de su progenitora (madre adoptiva legal y abuela biológica),, y por el método para su gestación, un vientre de alquiler en Estados Unidos . Ahora, la actriz ha querido hacer unha significado para ella. "Esta es una niña que ha nacido con amor, con el amor más infinito que puede haber: el de una madre que quiere cumplir la última voluntad de su hijo", ha dicho.

"Robert de Niro ha sido padre a los 79 y Al Pacino a los 83. Y la gente dice: 'No, pero es que su mujer tiene 30'. Y digo yo: 'Ya, y mi hijo tenía 25'. ¡Qué tonterías me estáis diciendo! ¿Quién tiene la vida garantizada?", ha reflexionado sobre su edad y el tiempo que tendrá para criar a la niña. En este sentido, también ha precisado que "no le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser muy querida por toda la familia, que somos una piña". Incluso ha contado quién se hará cargo de Anita cuando ella falte. Será su sobrina Celia, que además va a ser su madrina de Bautismo. Una decisión "meditada" que ya está recogida en su testamento.

Para Ana Obregón, "la vida, de repente, ha empezado otra vez". "Yo he vivido cinco años en el infierno y ahora, cada vez que tengo a Anita abrazada, siento como si abrazara un trocito de cielo", ha contado en exclusiva para la revista '¡Hola!'.