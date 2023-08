Cristina Pedroche responde a Lucía Etxebarria: "Perdón por esto"

La polémica generada por la publicación que Cristina Pedroche compartió en sus perfiles de redes sociales, en la que posaba en bikini mostrando cómo ha recuperado su figura anterior a quedarse embarazada de su hija, solo tres semanas después de dar a luz, es el tema del que no se deja de hablar desde hace dos días.

El vídeo y la foto de la presentadora de televisión ha provocado infinitos comentarios y numerosas críticas, especialmente de cientos de mujeres que han pasado por un posparto y que no comparten para nada su receta para superar esa dura etapa y no se sienten identificadas con ella.

Tal fue el aluvión de criticas que provocó que la propia Pedroche respondiera intentando explicar que sus declaraciones se habían malentendidoy añadió que todos los comentarios de odio que está recibiendo le afectan. Pero las críticas no han cesado y una de las que se ha sumado a ellas ha sido la escritora vasca Lucía Etxebarria, quien ha publicado una foto la pediatra Julie Bhosdale diez semanas después del parto y ha escrito un largo texto en el que comenta que "a las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal".

"Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de euros al año. Sólo ella, creo que su marido factura más o menos lo mismo.

Damos por hecho que Cristina cuenta con servicio en casa y una enfermera Salus por la noche, para ayudarle a cuidar al bebé.

Si tú apenas duermes por las noches porque tienes que levantarte a dar de mamar al bebé, si te pasas el día poniendo lavadoras (porque a los bebés hay que cambiarles varias veces al día), si apenas sacas ni tiempo para barrer la casa y pasar el polvo con un poco de suerte, si tienes la pila del fregadero a rebosar de vasos sucios, si estás tan cansada como suelen estarlo la mayoría de las mujeres en el postparto , si no cuentas con un entrenador personal como el que se puede pagar Cristina Pedroche, y si tu concepto de meditación es que en cuanto te sientas en un sofá se te cierran los ojos y te quedas dormida...

Tú tendrás un cuerpo como el de Julie Bhosale, no como el de Cristina Pedroche. Y tu cuerpo también es un cuerpo precioso, porque ha gestado vida", ha publicado Etxebarria.

Cristina Pedroche, de madrugada, no ha dudado en responder a la escritora aclarándole algunos aspectos de su vida íntima y pidiéndole perdón en modo irónico: "Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento. (Perdón también por esto). El cuerpo de la mujer que muestras es real, de un posparto real. ¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así?

Todos los cuerpos son reales y válidos y todas las mujeres iguales de buenas madres. No me intentéis hacer sentir mala madre a mí por favor".

Holas después, Lucía Etxebarria ha hecho una actualización de su comentario explicando que ella no cuestiona que Cristina Pedroche sea buena madre y que da por hecho que lo es. "Lo único que quiero explicarte a ti, mujer trabajadora del montón, es que tú no tendrás tan fácil conseguir ese cuerpo. Porque no tendrás tiempo ni energía para alimentación saludable, deporte y meditación. Ni probablemente, dinero. Pero NO PASA NADA. PORQUE TU CUERPO ES BELLO SIEMPRE, y a tu bebé le da igual si tienes estrías o no.

Interpretar el tuit como un ataque a Cristina Pedroche me parece una falta enorme de comprensión lectora. De hecho, la mayoría de la gente no lo ha interpretado así", añade