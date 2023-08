Aluvión de críticas a Cristina Pedroche tras compartir una foto de su cuerpo tres semanas después de dar a luz

Pero su última publicación ha levantado una lluvia de críticas y comentarios, la mayoría negativos.

Pedroche ha compartido una foto y un vídeo en sus cuentas en el que se le ve posando en bikini frente al espejo y mostrando su cuerpo, que prácticamente ya ha recuperado la forma física que tenía antes de quedarse embarazada.

Acompañando a las imágenes, ha escrito: "3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

A pesar de haberse cuidado mucho durante este tiempo, la de Vallecas ha notado el cambio en su físico. "De peso estoy un poco menos de antes de estar embarazada, pero he perdido masa muscular", comenta en el vídeo mientras se toca diferentes partes del cuerpo para mostrar la firmeza de su piel en algunos puntos y la flacidez en otros. Y remarca que está muy "contenta con su cuerpo" ya que "tiene memoria" y ha vuelto a su estado original.

En pocas horas, su post acumula más de 3.300 comentarios en Twitter, gran parte de ellos considerando que este tipo de contenido es "muy dañino para las mujeres".

Para la presentadora, llevar un estilo de vida saludable, meditar, practicar deporte y seguir una dieta equilibrada han sido fundamentales para lograr una pronta recuperación, pero muchas personas le han echado en cara que la mayoría de madres no pueden llevar el tipo de vida que tiene ella, ya que carecen de sus medios económicos, su tiempo y su ayuda.

"Es normal que levantes tanto hate u odio, porque flaco favor haces a las mujeres con esta publicación. Estás estupenda, pero esa es tu situación, otras tantas mujeres tienen otras circunstancias otros embarazos y postpartos al igual que el nivel adquisitivo y tiempo de cada una es totalmente distinto. Esta es tu realidad, y siendo una persona conocida y que puede 'influenciar' a otras deberías de tener más precaución con lo que públicas, que si que esta es tu realidad, pero el postparto de la mayoría no es así y el cuerpo tarda mucho en recuperarse, que no os engañen este tipo de publicaciones", decía una usuaria muy molesta con la publicación.

Otra mujer, que afirma ser una persona deportista, le comenta que "esta no es la realidad del posparto. La mayoría nos dedicamos 24/7 a nuestros bebés y no nos da tiempo a cuidarnos hasta bien pasado el tiempo... imposible si no tienes ayuda ni poder adquisitivo.... yo no recuerdo eso antes de los 6 o 8 meses de mi bebé, todo el día con la teta de fuera, mal comiendo en el sofá y todo patas arriba.... esa es la realidad de la mayoría... y creo que lo de la recuperación necesita un tiempo también. No hay que fijarse un objetivo o a ver cuánto tardó en recuperar mi cuerpo. Para mí es secundario. Eso de ponerse metas no lo entiendo. Yo agradezco a mi cuerpo el haber luchado 11 años para poder traer a mi hija al mundo y no me importó tener barriga y celulitis después de dar a luz y también me prepare muchísimo porque siempre hice deporte pero el primer año y ahora le dedicó el tiempo a mi hija y tengo que trabajar para mantenerla y no me arrepiento si en algún momento me descuide. Ellos no vuelven a ser bebés, pero olé a esa gente que lo ve de otra manera o tiene la suerte de poder vivir con hijos como si no los tuviera".

Otros usuarios tachan a la presentadora de "tóxica" por el mensaje que está transmitiendo: "No sé si te das cuenta de lo tóxico que es este mensaje que das. Nuestro cuerpo ha cambiado y no pasa nada. Algunas incluso están recuperándose de una depresión posparto".