Desde que la revista ¡Hola! desveló que Ana Obregon había sido abuela mediante un vientre de alquiler y el esperma congelado de su hijo Aless Lequio y presentó en una entrevista exclusiva a su nieta Ana Sandra Lequio se han multiplicado las noticias y debates en torno a este tema, a la edad de la presentadora y actriz, a su salud mental y sobre la utilización de la gestación subrogada para cumplir el último deseo de su hijo antes de fallecer por cáncer.

Este lunes, Ana Obregón ha querido zanjar uno de los temas que más polémica ha generado, el de su edad, ya que ella tiene 78 años y le han llovido las críticas por no pensar en la bebé recién nacida, quien por ley de vida, se quedará a una edad temprana sin quien va a ejercer el papel de madre. A través de una carta que ha escrito a su nieta y que ha publicado en su perfil de Instagram, ha querido compartir la primera fotografía casera con su nieta, en la que se le ve dándole un biberón, muy sonrientes ambas.

En el texto que acompaña la imagen, Obregón ha lanzado un nuevo dardo contra su exmarido y padre de su hijo Alessandro Lequio, quien en recientes declaraciones se había mostrado en contra de la decisión que había tomado la madre de su hijo fallecido. La presentadora aclara en su publicación cuál es su posición económica y nombra a la familia de su nieta que va a poder apoyarla cuando ella no esté, pero en ningún momento hace ninguna alusión a Lequio, el abuelo de la pequeña.

"Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija", comienza el post.

Ana Obregón también dirige su escrito a su nieta y despeja las dudas sobre su futuro. "Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir", ha escrito Obregón sin mencionar al abuelo de la niña.