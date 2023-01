Shakira, enfadada por la aparición de su hijo Milan en Twitch con Gerard Piqué sin su consentimiento

Milan, en el streaming de la 'King League', un evento de Twitch en el que presentaba su nuevo proyecto deportivo: una liga de fútbol virtual protagonizada por streamers y exfutbolistas españoles de la que él es presidente. Cuando parecía que la relación entre Shakira Gerard Piqué había llegado a un punto de entendimiento tras la firma del acuerdo de custodia de sus hijos , una nueva polémica vuelve a provocar el enfado entre ellos. El pasado viernes, el exfutbolista del F.C. Barcelona aparecía con el hijo mayor de la mediática expareja,, en el, un evento de Twitch en el que presentaba su nuevo proyecto deportivo: una liga de fútbol virtual protagonizada por streamers y exfutbolistas españoles de la que él es presidente.

El pequeño participó y conquistó a los seguidores por su soltura, naturalidad y su manera de desenvolverse delante del micrófono y las cámaras. Sin pretenderlo, se convirtió en el protagonista del directo, granjeándose las simpatías y el cariño de todos los que seguían el evento y que así lo comentaban en redes sociales

El propio Gerard Piqué tuvo que aclarar que la presencia de Milan no estaba planificada y que había sido algo espontáneo que su primogénito apareciese en el vídeo. "No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir". En cuanto apareció en pantalla, el pequeño robó por completó el protagonismo a los presentes, e, incluso, llegó a corregir a su padre en asuntos relacionados con los videojuegos.

Esta aparición mediática y el protagonismo de su hijo en una retransmisión de contenido para adultos en una plataforma tan multitudinaria como Twitch no ha gustado nada a Shakira. Se ha enfadado al ver a Milan sin pixelar su rostro y participando en una conversación donde se trataban temas impropios para su edad. Y todo ello sin su permiso.

La oficina de comunicación de la cantante ha confirmado este enfado ya que las fuentes del entorno de la misma "aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo".

LA MUDANZA A MIAMI SE RETRASA

En el acuerdo de custodia de los menores firmado por Gerard Piqué y Shakira, se establece que la artista colombiana y sus hijos se iban a ir a vivir a Miami este mes de enero . Algo que se encontró con la oposición del exfutbolista, quien quería que los niños pasaran el Día de Reyes en Barcelona, junto a sus abuelos paternos. Ya que, según informa La Vanguardia, se trata de una de las tradiciones más importantes en su familia, y no quería renunciar a ella. Finalmente, Gerard se salió con la suya y los niños se quedaron.

Además, según informaba El Periódico hace unas semanas, el traslado de Shakira y sus hijos a Estados Unidos se ha retrasado unos meses debido al delicado estado de salud del padre de la cantante, William Mebarak, de 91 años. Este medio también afirma que la mudanza se ha pospuesto hasta junio, por lo que los niños van a acabar el curso escolar en Barcelona.