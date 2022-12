Carmen Lomana se hace viral tras llamar 'Embalé' a Mbappé

Carmen Lomana se convirtió sin quererlo en una de las protagonistas de rápidamente se hizo viral. En su tweet, la 'celebrity' y colaboradora de televisión rebautizó al delantero francés Mbappé y lo llamó 'Embalé'. se convirtió sin quererlo en una de las protagonistas de la final del Mundial de Fútbol celebrada este domingo gracias a un comentario que publicó en su perfil de Twitter y que. En su tweet, la 'celebrity' y colaboradora de televisión

Su tuit fue inmediatamente la comidilla del resto de usuarios de la red social que estaban comentando el partido en Twitter y se multiplicaron los memes y las bromas con las reiteradas equivocaciones que Lomana fue publicando durante la tarde.

Durante la segunda parte de la final, que fue cuando Francia comenzó la remontada frente a Argentina y despué de que Kylian Mbappé marcara dos goles y colocara el marcador en 2-2, Lomana publicó un tuit diciendo: "Embale es un fenómeno".

Esta equivocación a la hora de escribir el nombre del futbolista hizo que en apenas unos minutos la publicación superara los 10.000 'me gusta' y ya lleva acumulados más de 60.000.

Pero el error no se quedó allí ya que provocó numerosas interacciones y respuestas en tono humorístico provocando las risas de los usuarios de esta plataforma. "No sabía que ese jugaba", escribía una usuaria. "Embale es bueno, pero es mejor Precintè", decía otro internauta. "Es el tuit de la final", decía otro. "¿Embale es quien te envuelve los regales en El Corte Inglés?", bromeaba otro usuario.

Pero este no fue el único tuit viral de Lomana. La famosa empresaria se volvió a confundir una segunda vez y minutos después escribió: "¡¡Impresionante Embape!! ¡Un fenómeno! ¡¡Ahora te toca Messi!! A por todas". Los internautas no dejaron pasar este segundo error y continuaron con las bromas. "A la tercera va la vencida, sigue intentándolo", decía uno de ellos. "¡Vas afinando Carmen! Otro tuit más y lo consigues, último empujón", decía otro. "¿Le han hackeado la cuenta?", se preguntaba uno. "A ese tal Embape no lo conozco, yo solo conozco a Embale", decía otro.

Y no se acabó todo ahí. "¡¡Grandioso partido y grandiosos jugadores!! ¡¡Embale forever!!", publicaba una tercera vez Lomana demostrando que ni a la tercera va la vencida.

Ella estaba disfrutando del partido de fútbol y nada de lo que estaba pasando en Twitter le estaba robando ni un minuto de la emoción que estaba experimentando, tal y como ella misma compartió con sus seguidores: "¡Esto es emoción! Esto es fútbol del bueno!", decía. "¡¡Que maravilla de Juego Argentina!! Siempre quise que fueron los ganadores de este mundial después de España. ¡Da gusto verlos jugar! ¡¡¡Arrasan!!!".

Finalmente, el partido se fue a los penaltis, tras empatar 3-3 durante la prórroga. y Lomana estaba de lo más nerviosa. "Me voy a infartar con los penaltis", compartió en su perfil. Y cuando finalizó el partido y Argentina se proclamó campeona del mundo felicitó a ambos equipos. "¡¡¡Enhorabuena, Argentina y también a Francia que han estado maravillosos!!!", publicaba Carmen tras conocer la noticia.

REACCIÓN DE CARMEN LOMANA A LAS BROMAS

Horas después de finalizar el partido y de que las bromas con sus equivocaciones siguieran creciendo en Twitter, Carmen Lomana volvió a escribir y confesó que estaba “atacada de risa” con todo lo que estaba leyendo sobre sus publicaciones y se justificó: “Embale es porque entro embalado como un rayo metiendo dos goles en un momento. Fue divertido llamarle así”.

Y añadió que todo el lío y las bromas que habían provocado sus errores le había recordado a “los buenos tiempos de Twitter, en los que nos reíamos a morir por cualquier idiotez”. “Lo he pasado bomba”, afirmó.

Además, Lomana recordó el premio que recibió: “Y por si no sabéis me dieron un premio a la mejor twittear por votación popular en el cine Callao. Eran tiempos geniales”.