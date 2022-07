Paula Echevarría denuncia ser víctima de una estafa y alerta a sus fans para que no donen dinero

"No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero". Es el contundente mensaje que ha lanzado Paula Echevarría a sus más de tres millones y medio de seguidores en las redes sociales. Y es que al perfecto y fotogénico verano marbellí de la actriz le ha surgido un amenazante nubarrón en forma de estafa. Paula ha sido víctima de una suplantación de identidad y han sido sus propios fans quienes han dado la voz de alarma. Ella no ha tardado en reaccionar y ha difundido una alerta a través de todos sus canales. "Aviso importante, aunque no creo que ya nadie caiga en este tipo de mentira, pero, por si acaso, es una estafa".

A través de una cuenta falsa de los estafadores han estado enviando mensajes a los fans de la 'influencer' para, primero ganarse su confianza, y finalmente pedirles aportaciones monetarias. "Hola hermosa, he visto bastantes comentarios tuyos en mis publicaciones...". Así comenzaba uno de los mensajes recibidos por una seguidora, tratando de hacerle creer que se dirigía a ella la mismísima Paula Echevarría. Por suerte la seguidora no se lo tragó y se lo reenvió a Paula, quien, una vez alertada, lo ha difundido con la etiqueta de falso. La estafa en cuestión se valía de zalamerías para engatusar a sus más rendidos seguidores.de Instagram con el nombre de @paula_supportpage (cuenta de apoyo a Paula),para, primero ganarse su confianza, y finalmente. "Hola hermosa, he visto bastantes comentarios tuyos en mis publicaciones...". Así comenzaba uno de los mensajes recibidos por una seguidora, tratando de hacerle creer que se dirigía a ella la mismísima Paula Echevarría. Por suerte la seguidora no se lo tragó y se lo reenvió a Paula, quien, una vez alertada, lo ha difundido con la etiqueta de falso.

Más allá de las series y películas que ha protagonizado, a Echevarría, nacida en Candás, se le podría aplicar aquel famoso y legendario lema del anís La Asturiana: 'Su presencia siempre agrada'. A sus casi 45 años (los cumplirá el 7 de agosto), se ha convertido en una de las 'influencers' más destacadas del país, una 'mujer multimarca' cuya simpatía y atractivo físico hacen que venda absolutamente todo lo que se pone. Su cuenta de Instagram es una pasarela en sesión continua por la que Paula desfila espectacular... Y también encantada de conocerse. Pero es que no hay seducción sin autoestima.

ATARDECERES PLAYEROS

Salvo por el intento de estafa, su verano está resultando idílico. Antes de desplazarse a su tierra, está disfrutando de unos días en Marbella, junto a sus hijos, Daniella y Miki, y su pareja, el futbolista Miguel Torres. Unas vacaciones familiares que se resumen en atardeceres playeros, cenas al aire libre, fiestas sociales en las que dar salida a su insondable fondo de armario... Y también algunos tiernos momentos maternales, como el que le dedica a su pequeño Miguel, de 18 meses, con una imagen que ha publicado en Instagram donde el niño aparece jugando al borde de una piscina. "Mi disfrutón de mi vida! Que maravilla ver las cosas a través de ti...", le dice Paula, justo antes de confesar que es "tan apasionante como agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto".

Más de cuatro años han pasado del amargo divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante y de aquel momento en el que, tras doce años de matrimonio (y de dicha ampliamente publicitada en las redes), la actriz admitía con lágrimas en los ojos que "en mi casa pasan cosas"... Recuperada la felicidad, Paula vuelve a compartir sus mejores momentos con sus seguidores. Muchos reaccionan con mensajes de admiración: "Diosa espectacular". "Siempre impecable". Pero también llueven dardos, como ese 'post' en el que la 'influencer' promociona una marca de bikini sumergida en aguas turquesas y una internauta le responde: "El bikini me la pela. Yo lo que quiero es una piscina y estar como tú, en vez de estar trabajando todas las tardes de 14 a 22h a 40°". Y es que la exposición mediática entraña sus riesgos: estafas, críticas, 'haters'... Pero cuando se tienen más de tres millones y medio de seguidores, compensa.