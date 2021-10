Jordi Cruz responde a Ibai Llanos sobre el precio del menú de su restaurante ABaC

El streamer Ibai Llanos compartió un video con sus seguidores, que se ha vuelto viral en Youtube, en el que cuenta cómo fue su experiencia comiendo en el restaurante ABaC de Jordi Cruz en Barcelona. Tras probar los veinte platos del menú, confesó que se quedó satisfecho pero sorprendido por lo que le costó la experiencia gastronómica: 900 euros. “Es la comida más cara que he pagado en mi vida”, señaló el youtuber.

“Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura”, comenzó diciendo Ibai tras saludar al propio chef Jordi Cruz y al equipo de cocina.

Llanos acudió al restaurante de tres estrellas Michelin con un grupo de amigos con los que probó el menú degustación, que está compuesto de más de 20 platos. Finalmente, pagaron una media de 225 euros por comensal.

“Hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros”, compartió con sus seguidores, para luego confesar que era la comida "más cara con diferencia" que había pagado en toda su vida. "Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir”, afirmó.

RESPUESTA DE JORDI CRUZ A IBAI LLANOS

Tras estas declaraciones compartidas por Ibai Llanos en sus redes sociales, el chef Jordi Cruz ha hablado sobre este tema en un directo improvisado de Instagram tras recibir miles de comentarios sobre los precios de su local. El también juez de MasterChef ha hablado sobre el concepto que muchas personas tienen sobre la palabra "caro". Aunque Cruz dice que el vídeo de Llanos le pareció "maravilloso", asegura que el streamer se equivocó en algunas de las cosas que dijo.

”Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá ‘mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona’, pero, amigo mío, no es el más caro. Además, caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci”, ha aclarado.

El cocinero comenta que en los últimos días ha tenido que leer numerosos titulares que se referían a su restaurante usando palabras como "pastizal" o "hachazo" con las que no está de acuerdo ya que, según explicó en su publicación de Instagram, en su negocio solo suman un 5% a lo que les cuesta comprar la comida y pagar al personal "y, a veces, ni eso".

“Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. No es un restaurante para todos los días, pero que 225 euros es un pastizal... bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”, ha declarado.

Defiende que muchos ahorran durante un tiempo para tener "una noche especial" y recalca que, aunque sea mucho dinero, en Barcelona hay sitios que piden más y en países como en Francia pedirían el doble por un menú así.

“No es una crítica. Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo, que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho", apostilló.