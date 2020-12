El polémico 'curso para ligar' en los bares que se ha hecho viral

Bajo la apariencia de un curso para ejercitar las habilidades sociales, cada cierto tiempo es fácil toparse con alguno de muy poca utilidad o que resulta, directamente, un despropósito que solo genera vergüenza ajena, como el que vamos a tratar a continuación.

Uno de ellos fue el llamado 'Máster para ser feliz', obra de J Pelirrojo, aunque ahora todo apunta a que otro 'youtuber', Álvaro Reyes, ha tomado el testigo después de conocer el delitante 'curso para ligar' en la discoteca que propuso en 2018 en su canal de YouTube.

Este influencer, que ya recibió críticas en 2016 y pidieron que se cerrara su canal por "enseñar a acosar a las mujeres", organizó esta charla hace dos años en las que enseñaba a diferentes chicos varias "técnicas para ser percibido con alto valor social".

Sin embargo, a pesar de su antigüedad, un fragmento de su clase se ha viralizado recientemente en Twitter y ha ocasionado multitud de mofas en las redes sociales, además de diversos comentarios negativos.

Y es que Álvaro Reyes recomendaba, al ir solo a una discoteca, entrar saludando a gente inexistente por la pista para que las chicas vean que conoces a muchas personas, que no estás solo y que eres una persona sociable.

"Encima, tú mismo te estás convenciendo de que conoces a gente y te vas a dar permiso para interactuar", añadió. "Así que quiero que os levantéis todos y empecéis a saludaros a vosotros mismos para fingir que tenéis amigos".

Aunque hay usuarios que han visto original este método y han defendido cualquier tipo de técnica para ligar, otros han destacado lo "patético" que resulta o la posibilidad de, en lugar de hacer algo así, ir a la discoteca acompañado de amigos de verdad.

Clase I: Como fingir que no eres patético pero sí. En la siguiente clase les enseñaran a fingir que no están comiendo solos en la cafetería para que las chicas crean que son más interesantes... Por supuesto si quieren a alguien que les diga que no tienen amigos, yo lo hago gratis