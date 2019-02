Julia Roberts deslumbra en los Oscar y arrasa en Twitter

La actriz Julia Roberts fue la encargada de cerrar la gala de los Oscar 2019 y entregar el premio a la Mejor Película, que fue para 'Green Book'. La intérprete, premiada con la estatuilla en el año 2000 por Erin Brockovich, deslumbró a los espectadores con un elegante vestido de Elie Saab, rosa chicle de escote asimétrico y falda vaporosa con una abertura lateral. Y con su llegada a la pantalla, rápidamente se convirtió en una de las mejor vestidas de la ceremonia, sin haber pisado siquiera la alfombra roja.

La aparición en la gala de la considerada en Hollywood como 'Novia de América' ha despertado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en Twitter, donde la actriz se ha convertido en una de las más nombradas por su espectacular aspecto físico, además de por su simpatía y elegancia.

Muchos han comentado que a sus 51 años la actriz está mucho más guapa que cuando fue lanzada a la fama con la mítica película 'Pretty woman'.

Estos son algunos de los comentarios dedicados a Julia Roberts durante la gala de los Oscars.

And the grand close by Julia Roberts at the #Oscars pic.twitter.com/MC8PpKlPqq