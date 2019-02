Bradley Cooper y sus dos mujeres, en la alfombra roja

Actualizada 25/02/2019 a las 09:08

Bradley Cooper ha dejado claro con su aparición en la alfombra roja de la gala de la 91 edición de los Premios Oscar quiénes son las dos mujeres de su vida. El actor ha posado ante los fotógrafos acompañado de su madre Gloria Campano y su pareja, la modelo y madre de su hija Irina Shayk. Un posado en el que la famosa pareja ha dado muestras de su amor y complicidad, mientras la suegra intentaba pasar desapercibida y quedar en un segundo plano.

Tras posar los tres juntos, la señora Campano les ha dejado unos instantes para que los fotógrafos pudieran hacer fotos solo a la pareja, que según los expertos en moda ha sido una de las parejas mejor vestidas de la alfombra roja: él con su elegante y sobrio esmoquin, y ella con un impresionante ajustado vestido negro con la espalda al aire y detalles de flecos dorados en las mangas.

Paren todo: ¡¿Bradley fue con la madre?! pic.twitter.com/HDO9znumVN — Gabriela Grosso (@GabrielaGrosso) 25 de febrero de 2019

No era la primera vez que su madre acompañaba al actor a una entrega de premios ya que, antes de comenzar su relación con la supermodelo rusa, su progenitora era su acompañante habitual a este tipo de eventos. Ambos están muy unidos y desde que en 2017 es abuela, es la mamma (tiene origen napolitano) la que acompaña a la pareja en sus viajes para ayudar a cuidar de la niña.

Algo tiene Bradley Cooper para que además de ser uno de los actores más guapos del mundo sea una de las estrellas que mejor cae a los espectadores y quizás sea por detalles como este ya que en un día tan especial en el que era el principal nominado de la noche y optaba a Mejor actor, guión adaptado y película por 'Ha nacido una estrella', no quiso olvidarse de las mujeres más importantes de su vida, junto a su hija.

Finalmente, Cooper no se ha llevado ninguna de las estatuillas a las que optaba pero ha sido el protagonista de uno de los momentos más especiales de la gala cuando ha interpretado junto a Lady Gaga al piano el tema 'Shallow', de la película 'Ha nacido una estrella' que ambos han protagonizado y que ha permitido a la cantante ganar el Oscar a la Mejor canción original.

Al subir al escenario a recoger la estatuilla, entre lágrimas, Lady Gaga se lo ha agradecido a Bradley Cooper, el director, actor y guionista de la película. "Bradley, no hay una persona en el mundo que pudiera haber cantado esta canción conmigo. Excepto tú. Gracias por creer en nosotros", ha afirmado la cantante dirigiéndose directamente al actor.

A continuación, ha dirigido su discurso a todos los espectadores que estaban viendo la gala de los Oscar a través de la televisión. "Si estás en casa y estás sentado en el sofá viendo esto, todo lo que tengo que decir es que esto es fruto del trabajo duro, he trabajado duro durante mucho tiempo", ha declarado. Lady Gaga ha explicado que no se trata de ganar, "se trata de no darse por vencido": "Si tienes un sueño, lucha por él. Hay que tener disciplina. No importa cuántas veces te rechacen, caigas o acabes destrozado. Lo que importa es cuantas veces te levantas, eres valiente y sigues. Gracias".

