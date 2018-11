El divertido discurso de un piloto de avión a sus pasajeros antes de despegar

Actualizada 04/11/2018 a las 18:36

Los pasajeros de un avión que ponía rumbo a la ciudad estadounidense de Colorado Springs no olvidarán nunca aquel vuelo. El capitán de la aeronave, para darles la bienvenida, les sorprendió con un divertido discurso, a la par que le servía para captar la atención de los pasajeros y explicarles las medidas de seguridad en el caso de que algo fallase.

Una de las personas que iba a bordo captó el momento en un vídeo que se ha hecho viral. En él, se escucha al piloto dando las instrucciones desde la cabina de mandos, mientras una de las azafatas -la que se ve en primer plano- es incapaz de contenerse y, al igual que el resto de pasajeros, no puede parar de reír, como recoge el periódico argentino 'Clarín':

¡El capitán de vuelo más chistoso y loco de todos! Un piloto sorprendió a sus pasajeros con un discurso alternativo y lleno de bromas. ¿Un genio del humor? pic.twitter.com/0A0U4fTbLb — Clarín (@clarincom) 3 de noviembre de 2018

El discurso, que recogemos a continuación, se cerró con un caluroso aplauso:

"Si usted decide bajarse, no podrá volver a subirse, y los paracaídas no están incluidos en el ticket. En esta aerolínea, nos gusta estar en sintonía con las últimas tendencias de la moda, y en el caso de que este vuelo se transforme en un crucero, todos ustedes tendrán la suerte de calzarse, menos una parte pequeñísima, y no van a tener cocos. Solo que no es ni pequeña ni adorable. Una vez fuera de la nave, tire de la cuerda roja que está delante, o para los que aman complicarse la vida, pueden usar ese pico rojo cerca del hombro para chuparlo... Quiero decir, inflarlo. El hermoso bikini también tiene una luz que se activa con el agua, pero no tengo idea de cómo funciona. Si ustedes lo descubren, no duden en explicármelo, por favor. Y en el caso de que no llegue a inflarse, bueno... agárrense de su vecino e imploren por sus vidas. Podrán encontrar información sobre los chalecos salvavidas para su hijo, el que más promete, en la cartilla de seguridad. Si la cabina llegara a despresurizarse, caerán máscaras de oxígeno del compartimento frente a ustedes. Ignórelos y agarre al asistente de vuelo más cercano a usted. Es solo un chiste, me siento tan solo... Una vez que deje de gritar, ponga esa máscara sobre su nariz y boca. Para ajustar, tire de las correas elásticas a los costados. Asegúrese de fijar su propia máscara antes de asistir a su hijo preferido, o a otros pasajeros, o a su marido, que seguramente estará gritando más fuerte que usted. Y, seamos honestos, solo aquellos que pagaron los 49,99 extra van a recibir algo de oxígeno. En esta nave está prohibido encender cualquier tipo de cigarrillo a menos que, al igual que yo, estén tan calientes que enciendan todo a su paso. Muchas gracias por su atención, y disfruten de su vuelo a Colorado Springs. Y, para todos los que no nos prestaron toda la atención... Mucha suerte".

