TVE pide disculpas a Falange tras las palabras de Noemí Galera y un concursante en OT

La polémica vuelve a la Academia de 'Operación Triunfo' tras la propuesta de Miki y María de cambiar la palabra "mariconez" en una canción de Mecano. Esta vez se ha reavivado la que protagonizaron Dave y Noemí Galera a finales de septiembre por "cagarse" en Falange.

La directora de la Academia se reunió por aquel entonces con los concursantes para pedir respeto por Camina, el himno de la edición anterior. Entonces Dave dijo que se había "cagado en Falange", mientras que María pedía perdón por "cagarse en Dios". Entonces Galera le preguntó al concursante si se refería a Falange Española, a lo que Dave respondió "y de las JONS". "En esos también me cago yo. Y si no, que vengan", añadió Galera.

Por este motivo, Falange cargó contra Galera y la llamó "cínica" por "pedir respeto" mientras insultaba a un "partido político legal". Ahora se ha conocido que TVE ha intervenido y ha mandado un e-mail al partido pidiendo disculpas por las acciones y comentarios que se llevaron a cabo en 'Operación Triunfo'.

Falange Española compartió en Twitter el pasado 8 de octubre un pantallazo del e-mail que envió al partido Ángel Nodal, defensor de la audiencia, y en el que recoge la respuesta de Isabel Cacho, la directora de magacines de la cadena pública.

"Lamentamos muchísimo el comentario tan desafortunado del alumno y mucho más el que hizo la Directora de la Academia de 'OT', es de todas intolerable ya que como creo que sabrá RTVE aboga por la pluralidad ideológica, religiosa, el respeto, etc. y estamos en contra de este tipo de comentarios", señalan en el correo.

Además de la disculpa, uno de los puntos que más controversia ha generado es que aseguran que tomarán "las medidas oportunas para que este tipo de acciones no se vuelvan a producir".

La decisión del ente público ha despertado multitud de comentarios de toda índole en Twitter que han convertido Falange en 'trending topic'.

Tras no querer cambiar 'mariconez', ahora TVE le pide perdón a la Falange por un comentario en OT. No sé en que año vivimos y no sé que está pasando en nuestra televisión pública aparte de cosas muy pero que muy preocupantes.https://t.co/EsHVJolXR2