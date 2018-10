Sushi gratis según tu número de 'followers'

15/10/2018 a las 06:00

Con el primer plato toca rascarse el bolsillo pero, a partir del segundo, la comida te puede salir gratis si eres en mayor o menor medida eso que los modernos llaman un 'influencer': una persona que retransmite parte de su vida en las redes sociales de internet a sus seguidores, los conocidos como 'followers'. En un continuo ejercicio de exhibicionismo, el 'influencer' o aspirante a serlo muestra las prendas que viste, los lugares que visita o los restaurantes donde come. Los más famosos consiguen incluso que las marcas les paguen por consumir sus productos o servicios. La última frontera de esta tendencia la ha marcado la cadena italiana de restaurantes de pescado crudo 'This is not a sushi bar', que acaba de abrir un nuevo establecimiento en Milán en el que los clientes pueden recibir platos gratis según el número de seguidores que tengan en Instagram, la red social más en boga entre los jóvenes.

Para aprovechar esta original promoción, que según los hosteleros es única en el mundo, hay que publicar en Instagram una fotografía de un plato ordenado en 'This is not a sushi bar' con varias etiquetas que puedan identificar al establecimiento. Una vez que el responsable del local comprueba el total de seguidores del cliente, le ofrece el premio: entre 1.000 y 5.000 admiradores da derecho a un plato gratuito; de 5.000 a 10.000, dos; de 10.000 a 50.000, cuatro; y de 50.000 a 100.000, ocho. El 'influidor' que tiene más de 100.000 'followers' tiene barra libre.

"En Milán hay 800 restaurantes de sushi y queríamos diferenciarnos para atraer a los 'millennials'. Buscamos un modo novedoso de conseguir visibilidad en Instagram, la red social donde ellos están más presentes", explica Matteo Pittarello, presidente de 'This is not a sushi bar'. Con esta novedosa forma de pago han conseguido ya una enorme publicidad. "En un día he hecho 15 entrevistas, no me esperaba un interés tan grande". Pittarello asegura que no tiene miedo de que la promoción, que no tiene fecha de caducidad, acabe matando de éxito al restaurante. "El 85% de nuestra facturación viene con los envíos a domicilio, pero el pago con los 'followers' sólo funciona cuando se hace una comanda directamente en el local. Queremos que la gente venga, tenga una buena experiencia y luego se anime a repetir". La campaña de momento sólo está disponible en uno de los siete restaurantes de la cadena, pero si marcha bien se aplicará también en el resto.

"Uno de los riesgos de aplicar esta forma de pago es que haya gente que se comporte de manera oportunista", reconoce Pittarello. "Hemos desarrollado un sistema para controlar si los clientes tienen seguidores falsos en Instagram, pero no creo que haya problemas. Imaginamos que tendremos sobre todo 'microinfluencers' con menos de 10.000 'followers'. Pero si vienen personajes más famosos estaremos por supuesto encantados de invitarles. Fedez y Chiara Ferragni son bienvenidos", dice, en alusión al matrimonio formado por el rapero y la 'reina' de Instagram, referencias ambos en el famoseo de internet en Italia.

Etiquetas Italia

