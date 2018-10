José María Cano impide a OT cambiar la palabra 'mariconez' de un tema de Mecano

Actualizada 13/10/2018 a las 20:13

Los concursantes de 'Operación Triunfo' Miki y María propusieron sustituir la palabra 'mariconez' por otra en el tema 'Quédate en Madrid' de Mecano que interpretarán en la gala 4. Tras un vaivén de opiniones y decisiones, finalmente el autor de la canción, José María Cano, se ha negado a cambiar la letra de la canción.

Ha sido la directora de la Academia, Noemí Galera, la que se lo ha comunicado a los concursantes tras su interpretación en el primer pase de micros de la gala 4. Pero el mensaje de la directora no se ha quedado ahí, sino que les ha dedicado unas palabras de agradecimiento. "A nivel personal quiero agradeceros varias cosas. Conozco esta canción desde que se estrenó en el 88, cuando yo tenía 21 años. Llevo 30 años escuchando esta canción y 'mariconez' lo tengo implantado en mi disco duro. Nunca me había planteado que podía ser ofensivo porque, en aquella época, en los 80, no está escrito con esa intención. Pero me hace replantearme que las letras con el paso del tiempo pueden tener otro significado (...). Yo voy a seguir cantando 'mariconez', me sale así porque lo tengo asumido y porque para mí no es un problema. Pero me gusta ver que chicos de 20 y 25 años me hacen cuestionarme cosas. Y yo os quiero dar las gracias por eso, porque no nos callamos y lo decimos, y yo es la juventud que quiero que mis hijos tengan como referente. Vamos a aceptar la decisión del autor, pero os agradezco la valentía que habéis tenido (...). Creo que esto está muy bien, que la sociedad cambie y que no nos quedemos estancados, y que sea para mejor. Os quiero dar las gracias por esto", les trasladó la directora.

POLÉMICA

Tras la iniciativa de los jóvenes concursantes, que consideraron que la palabra 'mariconez' tiene connotaciones homófobas, se desató la polémica. En un primer momento, Noemí Galera les trasladó que el cambio era posible, ya que Ana Torroja, quien se encontraba en México, había dado su consentimiento vía telefónica.

Tras esto, fue la propia cantante que formó parte de Mecano la que negó haber dado dicho consentimiento mediante varios mensajes en Twitter. La polémica se desató en las redes sociales, donde se intercambiaron multitud de opiniones acerca de la cuestión.

Finalmente, el programa de RTVE se puso en contacto con el autor de la canción, quien se negó a cambiar la palabra 'mariconez'. Será Miki quien tenga que cantar la parte del tema que contiene dicho término el próximo miércoles.

Te recomendamos

Selección DN+