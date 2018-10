Ana Torroja se enfada con una concursante de 'OT' por cambiar le letra de su canción

Ana Torroja, nueva incorporación del jurado de 'Operación Triunfo 2018', se ha mostrado muy crítica con María, una de los concursantes de reality musical de TVE. El motivo del enfado ha sido que la joven cantante ha modificado una palabra de la canción 'Quédate en Madrid'.

El tema incluye la palabra "mariconez" y la concursante ha afirmado dentro de la Academia que se niega a decirla porque le parece un insulto homófobo. "Nos dejan que lo cambiemos y pongamos "gilipollez" en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas", explicaba María y Marilia.

La canción dice lo siguiente:

"Siempre los cariñitos

Me han parecido una mariconez

Y ahora hablo contigo en diminutivo

Con nombres de pastel"

Este cambio no ha sentado nada bien a la que fuera vocalista de Mecano, que ha lanzado varios tuits en los que confirma que no ha "autorizado" esta modificación. Además, ha defendido la existencia de este término en el tema.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor