Los Javis responden a las críticas recibidas tras su clase en OT 2018

Javier Calvo y Javier Ambrossi, a pesar de no formar parte del elenco de profesores de la actual edición de Operación Triunfo, siguen presentes en la Academia. Los Javis la visitaron para dar una clase magistral a los concursantes de OT 2018 sobre cómo gestionar y expresar las emociones.

La sesión de dos horas fue muy intensa y al menos cinco de los concursantes rompieron a llorar. Por esto, algunos han criticado en redes sociales a los antiguos profesores de interpretación por "abusar emocionalmente" de ellos e inducirles "ataques de ansiedad" y les han recordado que "no son psicólogos".

No puedes hacer que una persona saque todo de sí y hacerles sufrir y decirles que no pasa nada, que tan solo es un juego y después hacer como si nada. Jugáis con emociones y sentimientos.

Os aprecio, pero en mi opinión lo de ayer no estuvo bien. #losjavis #OTDirecto29SEP — Improve Ψ (@raquelgp_99) 30 de septiembre de 2018

Tras la clase, que se volverá a repetir la semana que viene por petición de los propios concursantes, Ambrossi ha compartido en las 'stories' de Instagram una larga carta firmada por los dos Javis. En ella, ambos explican que entienden "que las emociones asusten, pero que no salgan no quiere decir que no estén ahí. Y, de verdad, no sabéis lo liberador y sanador que es sacar lo que tienes dentro".

Además, los Javis han defendido que explorar las emociones es parte del trabajo de un actor: "Sus emociones, su cuerpo y su voz son su instrumento y como tal tiene que aprender a utilizarlo. A identificarlo. A disfrutarlo".

Los cineastas han señalado que las lágrimas de los concursantes que tanto han alarmado a algunos usuarios de Twitter se deben a que durante la sesión "han conectado con cómo están. La emoción no siempre es dolor ni siempre es llorar".

Los Javis han asegurado que les encanta que los espectadores se preocupen por los concursantes: "Eso demuestra lo increíble del formato".

La carta termina con algo que también han aprendido ellos de la clase y de las reacciones que ha habido después en Twitter y es que la gente necesita comunicarse más.

"Preguntadle a las personas que queréis cómo están. Es muy sencillo. O bailad una canción que os guste. Es increíble la de cosas que la gente os quiere contar y todo lo que podéis descubrir. No os guardéis las emociones para vosotros. Compartidlas", concluye la carta.

A continuación, la carta completa compartida por Los Javis en las redes sociales:

Aquí se puede ver la clase magistral de Los Javis completa:

