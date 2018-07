El padre que reniega en las redes de la palabra 'padrazo': "La odio"

Un 'dj' de Alcalá de Henares, Dj Mesh, está triunfando en Twitter con un mensaje reivindicativo por la igualdad en casa entre hombres y mujeres. A través de un hilo de tuits, explica cómo para él el adjetivo "padrazo" no tiene una connotación tan positiva como pueda parecer.

"Odio la palabra padrazo, me explico. Muchos sabréis que soy padre de una niña de 8 meses. Estoy un poco harto de que me digan que soy un padrazo", dice en el primer mensaje. Esta es su reflexión completa:

Odio la palabra "padrazo", me explico. Muchos sabréis que soy padre de una niña de 8 meses. Estoy un poco harto de que me digan que soy un padrazo. A mi mujer nadie le dice que es una madraza, en plan "qué bien atiendes a tu hija, cómo cumples con tus obligaciones" (sigo) — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Yo hago lo que considero que es mejor para mi hija, punto. Igual que mi mujer. Exactamente igual. No soy un super héroe porque atienda sus necesidades cuando su madre está trabajando o no está en casa. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Cuando me voy a trabajar yo y me paso 3 o 4 días fuera de casa viajando por todo el país, no veo que nadie le diga a mi mujer "qué tía, vaya malabares haces cuando Jorge no está en casa y te toca trabajar a ti también el fin de semana" — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Ahora, me quedo yo 6 horas a cargo de Irene, le doy 3 biberones, preparo los purés y las papillas de fruta y la baño, y ya soy un "padrazo". Perdona, que mi mujer es la que se come los marrones de verdad cuando yo no estoy. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Creo que no es justo. Como decir a un hombre que es un "cocinillas" porque cocina. A mi mujer no se lo han dicho en la vida y yo, como suelo cocinar en casa (porque suelo tener más tiempo) tengo como ese plus de reconocimiento. 2018 señoras y señores. Todos hacemos de todo. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

