Agricultores de Arazuri, contra la planta depuradora que se iba a construir

“Lo que no quieras para ti, no lo quieras para a los demás”. “La fábrica de basuras no la querernos a ningún precio”. “Por la depuradora de aguas pasamos, pero la fábrica de basuras que la instalen en cualquier otro lugar”. “No podremos vivir a causa de los malos olores y las ratas que se criarán cuando funcione la fábrica de basuras para toda la comarca”. “Es un atraco al paisaje, precisamente ahora cuando vienen turistas a ver el Castillo, monumento nacional”. Son las frases de los agricultores de Arazuri contra el proyecto de la Diputación, que va a expropiar 540 robadas.

Escándalo.- Varios abogados resultaron contusionados en una batalla campal que tuvo lugar durante la asamblea general del Colegio madrileño, a la que asistieron más de quinientos, e iba a tratar el veto gubernamental a cinco candidatos.