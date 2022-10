Un jesuita de Pamplona recuerda a su alumno Fidel Castro

El padre Máximo Ezpeleta, jesuita pamplonés, pasa unos meses en su ciudad natal tras haber sido misionero en Cuba, Chile y Uruguay. En el colegio Belén de La Habana dio clases de filosofía a un joven estudiante de 19 años, Fidel Castro. “Era un muchacho simpático, buen deportista, normal. No se sospechaba que pudiera dar ese cambio”, explicó. El líder cubano estudio seis años con los jesuitas. Ezpeleta lo volvió a ver en Chile el año pasado, pero no pudo entrevistarse con él porque nunca dormía en el mismo sitio ni se sabía dónde estaba. En su opinión, “tras triunfar la revolución contra la tiranía le cerraron todos los caminos menos el comunismo y no tuvo otra salida”. Según dice, el Che si era comunista, pero “de Pekín” y por eso dejó el país. “Fracasó porque no era un hombre de guerrillas”, concluyó.