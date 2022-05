Maya ha explicado que la investigación sigue su curso y que, de momento, él desconoce quién pudo ser la persona que emitió los votos ilegales, pero que era alguien "zafio". "Cogió el DNI y puso un solo apellido. Parece que no era un experto. Para saber exactamente de dónde procede todo eso hay que trabajar. Estamos en esa fase".

El alcalde Pamplona ha reivindicado el cartel ganador –"me gusta mucho", ha asegurado– y una elección justa, pese a la, "algo que ocurre en todos los procesos participativos". "No podemos permitir que se haga trampa en una votación. Si no, la ganadora no habría ganado. Habría sido una derrota fraudulenta", ha afirmado.