Olaia Merino: “Quería que fuese un cartel dinámico, divertido y alegre”

Olaia Merino Erviti (1993) atiende sonriente al tropel de periodistas que guarda su turno para charlar con la (1993) atiende sonriente al tropel de periodistas que guarda su turno para charlar con la ganadora del concurso del cartel de San Fermín 2022 . Nos atiende en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona risueña, orgullosa y feliz.

¿Qué siente ahora mismo?

Pues estoy muy emocionada, como si estuviese en un sueño que no me termino de creer. Muy feliz y muy agradecida. Sobre todo muy agradecida.

Ha podido hablar con su padre. ¿Qué le ha dicho?

Mi padre estaba súper contento y súper orgulloso. Para mí, lo más bonito de todo esto va a ser poder compartirlo con mi familia. Siempre me ha apoyado en esto del arte y son los mejores.

¿Vecina de Sarriguren y pamplonesa de pro?

Soy de Burlada. Pero para mí Pamplona es mi ciudad. Me encanta y la disfruto.

Un diseño retro para unos protagonistas multiculturales, que reflejan la sociedad pamplonesa actual.

Sí. La figuras de la gente de Pamplona nunca se habían visto muy representadas en los carteles. Pienso que lo más importante de la fiesta es la gente. Porque la gente es la que crea esa felicidad, esa aura de alegría. Investigué un poquito porque me encantan esos carteles antiguos.

¿Cómo ha vivido el intento de fraude en las votaciones telemáticas?

Ha sido un poco duro vivirlo desde dentro. Yo lo vivía con toda la ilusión y, de repente, llegué a pensar que se iba a cancelar. Se lleva un poquito mal porque tienes las ganas y la ilusión por saber qué ha pasado. Creo que el Ayuntamiento ha actuado muy bien, lo detectó muy rápido y lo ha solucionado bien.

Se lleva el premio con la cuantía más alta de la historia del concurso: 6.000 euros. ¿Algún capricho en mente?

Me encanta viajar, así que lo invertiré en un viaje. Me gustaría ir a Nueva York y recorrer la costa estadounidense. Y también ahorraré un poco, claro.

Su diseño va a tener una enorme proyección internacional. ¿Impone un poco esa idea?

Es que no me lo puedo creer. No me lo imaginaba ni me lo esperaba. Es la primera vez que me presento al concurso y ha ido todo rodado. Es un honor representar a Pamplona.

Primera vez que se presenta y logra ganarlo. Y dice que no se había presentado antes porque no se sentía preparada. Ha dado en el clavo.

Pienso que es un concurso de mucho nivel, en el que se presentan artistas de muchísima categoría. Yo quería encontrar mi estilo y sentirme segura con mis ilustraciones antes de participar. Al final, he esperado hasta tener el cartel que consideraba que podía ser ganador y que podía representar a Pamplona.

CREACIÓN "IMPULSIVA”

¿Y qué referentes maneja de autores del mundo de la ilustración?

Yo voy mirando muchos referentes de muchos tipos. Y a veces ni los miro. Mi arte es como muy impulsivo. Empiezo a hacer y me quedo con lo que va saliendo sobre la marcha. En este caso fue un poco así, con la inspiración de los carteles de los años 30 del pasado siglo.

Muy dinámico, con mucha curva.

Sí. Quería que fuese dinámico, divertido, alegre. Las curvas están en esas fajas de los personajes. Todos tenemos la típica imagen de la faja que ha quedado pillada por la puerta de un coche, y verla cómo va volando con sus curvas. Era un poco ese sentimiento.

¿Este 6 de julio va a ser el más emocionante?

Pues sí. Va a ser el más emocionante. Es un honor y estoy súper orgullosa de representar a Pamplona. ¡Adoro mi ciudad! Me parece la ciudad más bonita del mundo.

¿Cree que ganar este concurso le abre una puerta profesional?

Podría ser. Me gusta crecer y aprender como creadora. Las oportunidades que se me presentan las cojo y doy lo máximo de mí. Nunca vienen mal unos cambios.

Ni los 6.000 euros.

No, no (se ríe). Pero para mí, lo importante es el honor de representar a Pamplona.