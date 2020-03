Lee desde casa para estar informado y acompañado con Diario de Navarra

Actualizada 31/03/2020 a las 11:14

Nadie podía llegar a imaginar hace unas pocas semanas que a día de hoy estaríamos así, confinados en nuestras casas y sin tener muy claro qué ocurrirá en los días venideros. Pero la realidad se impone y la crisis desatada por el COVID-19 nos obliga a adaptarnos a una situación diferente a la que conformaba nuestras vidas hace tan solo un puñado de días. También aquí, en la página doble que cada mes dedicamos a las acciones que desde MUNDO DN organizamos para la gran familia de suscriptores, beneficiarios y lectores de Diario de Navarra, nos adaptamos a la nueva situación. De hecho, este espacio debería estar hablando hoy de la cata que habíamos previsto para marzo, una cata de fritos artesanos con Arbeondo que hemos tenido que posponer hasta cuando podamos volver a reunirnos y organizar eventos.

Mientras tanto, seguimos proponiendo otro tipo de actividades y sorteos a través de www.mundodn.es. En su gran mayoría, se trata de eventos que, ante la contingencia que vivimos, pueden disfrutarse también en formato digital, en versión online o telefónicamente.

Además, en este momento en que los movimientos están muy limitados, Diario de Navarra ha redoblado sus esfuerzos para garantizar que cada día el periódico y la información online llegue a todos los hogares de Navarra, animando a la población a leer desde casa, a través de la campaña #leedesdecasa. Para ello, ofrece todos los formatos disponibles para leer y disfrutar de la información y el entretenimiento sin salir de casa, gracias a un completo equipo de profesionales que trabaja siguiendo todos los protocolos de seguridad (o teletrabaja) cada día para hacerlo posible, y eso a pesar de las dificultades que impone la crisis del coronavirus.

Por un lado, los suscriptores siguen recibiendo el periódico cada mañana en la puerta de su domicilio, sin necesidad de salir, además de contar con acceso al PDF del periódico para verlo en el ordenador y la Tablet; así como acceso a la edición digital de forma gratuita.

La pamplonesa Loreto Mendiluce Martín es suscriptora junto a su marido desde hace 40 años y ha estado ligada a Diario de Navarra “toda la vida”. Es una de las miles de personas que cada mañana comienza su jornada leyendo el periódico e informándose “de forma veraz y contrastada” de todo lo que está ocurriendo en Navarra y en el mundo. “Valoro enormemente el hecho de estar informada en todo momento de las noticias locales y de lo que está pasando en medio de esta gran crisis del coronavirus. Diario de Navarra me aporta veracidad. Y luego está la gran comodidad de encontrar el periódico a diario en la puerta de nuestros domicilios, tanto en Pamplona como en el pueblo, en Undiano. Disfruto mucho del periódico siempre, pero se saca más chispas estos días que lo leemos con más tranquilidad, ya que tenemos que estar obligatoriamente en casa”.

En este mismo sentido, Óscar Mosquera Estella cuenta que él no concibe su día “sin haber tomado un buen desayuno y haber leído de cabo a rabo el periódico. Me gustan todas las secciones y estos días en que habéis incluido secciones nuevas y hacéis una gran cobertura sobre el coronavirus, aún más”.

Caso parecido es el de la suscriptora Yolanda Errea Berrozpe “me encanta leer el periódico por la mañana mientras desayuno. Es uno de los mejores ratos del día, un rato para mí, tranquila, de sosiego y análisis que me permite estar perfectamente al tanto de todo y pasar un buen rato con todo lo que ofrece el periódico. Soy capaz incluso de levantarme antes cuando estoy dando vueltas en la cama, con la ilusión de que me espera el café y el periódico. Me gustan mucho los artículos de opinión y la sección de Navarra. Ahora, quiero destacar la sección de ‘Quédate en casa’ y los pasatiempos que nos hacen estar entretenidos y dais un montón de buenas ideas. Y por la noche, no me voy a dormir sin echar un vistazo a las últimas noticias a través de la edición digital”.

Alex Chivite Bermúdez tiene 22 años y asegura que él se informa a través de la aplicación móvil de Diario de Navarra “porque me viene muy bien para saber cómo están las cosas, sobre todo ahora con la situación de crisis generada por el coronavirus. Lees tantas cosas por las redes que no te puedes fiar y lo que leo en www.diariodenavarra.es sé que es veraz y fiable. Me garantizo las 24 horas del día estar fuera del alcance de las fake news”.

Para reforzar esta apuesta por una información veraz y permanentemente actualizada, Diario de Navarra ofrece un servicio gratuito de alertas (al móvil y ordenador) y boletines de correo electrónico (también boletín gratuito sobre el coronavirus) a los que cualquier ciudadano puede registrarse en https://www.diariodenavarra.es/pags/boletines.html.