Un premio lector con Librería Miriam

Actualizada 04/10/2019 a las 11:16

“Una completa selección de tres lecturas diferentes e interesantes para este otoño con el objeto de fomentar la lectura y crear hábito entre todos los públicos”. Así se refirió Miriam Ibarrola, gerente de Librería Miriam, al lote de libros que ha sorteado MUNDO DN entre los cerca de 400 suscriptores que se apuntaron a participar a través de www.mundodn.es.

‘La herencia de Agneta’ de Corina Bomann, ‘¿Sabes quién es?’ de Karin Slaughter y ‘Asedio y liberación’ de Festung Kowel fueron los tres libros sorteados que se llevó el suscriptor de Diario de Navarra Ramón Redín. El ganador se mostró encantado con el premio: “La que más lee en la familia es mi mujer, pero yo también me considero aficionado a la lectura. Creo que esta selección nos va a gustar a todos en casa: un libro de misterio, otro más romántico y un tercero histórico. Muchas gracias por la idea de organizar este sorteo”. Por su parte, Ibarrola también valoró la iniciativa de MUNDO DN que, según explicó, conecta con su idea de negocio y su vocación de librera: “Abrí Librería Miriam hace aproximadamente dos años, llevo más de una década ejerciendo esta profesión de librera y me encantan los libros. Me gusta mucho hablar con los clientes y aconsejarles a la hora de elegir una buena lectura. Siempre que puedo, colaboro en todo lo que sea el fomento de la lectura y este sorteo me ha parecido una gran idea”.

