Sobre dos ruedas con la equipación del ultrafondista Javier Iriberri

MUNDO DN sorteó entre los suscriptores de Diario de Navarra 15 equipaciones de ciclismo (maillot y culotte) de la marca Sismic, valoradas en 125 euros cada una. Esta equipación profesional, con la imagen de Diario de Navarra, se corresponde con la equipación que utiliza el ultrafondista navarro Javier Iriberri, tercer clasificado de la Race Across América, Race around Austria y corredor de la Copa del Mundo de Ultrafondo.

Martín Elcano fue uno de los ganadores y recogió el premio “con sorpresa y alegría”, ya que no se lo esperaba: “Soy aficionado al ciclismo y me apunté a ver si había suerte y la verdad es que ha sido un sorpresón. De vez en cuando me suelo apuntar a algún sorteo de los que organiza MUNDO DN pero no había tenido suerte anteriormente hasta hoy. Estoy encantado”.

Por su parte, Clara Osácar también se mostraba muy contenta con su equipación: “Practico triatlón y este premio me va perfecto para la pretemporada. Ya conocía a Javier Iriberri y siento una gran admiración por él, así que llevar la misma equipación que lleva él habitualmente es todo un orgullo”.

