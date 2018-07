Copenhague, una de las ciudades más bonitas de Europa

Si hay algo que define a la ciudad de Copenhague, sin duda es la cantidad de bicicletas que se pueden ver por la calle. Síntoma de que en ella se hacen las cosas de otra manera, con calma. Por eso, es perfecta para disfrutar de un turismo diferente, no solo por las bicicletas, sino también por el grado de seguridad y la limpieza que tiene. No en vano está considerada una de las las ciudades más bonitas y mejor cuidadas de Europa. Una en la que se unen tradición y modernidad.

¿Cómo llegar a Copenhague?

La mejor forma de llegar a la ciudad es por avión. El aeropuerto de Copenhague se encuentra a tan solo 8 kilómetros de la ciudad y es el que más tráfico aéreo gestiona en los países del norte. De hecho, se considera uno de los mejores del continente. Una vez se aterriza, se puede llegar al centro de la ciudad en taxi, autobús o tren. Haz click aquí para conocer el informe de mejores aeropuertos del mundo, en el que este ocupa un puesto envidiable.

Qué hacer en Copenhague

Si visitas la ciudad hay algunas cosas que no te puedes perder. Por ejemplo, no dejes de probar la cerveza artesana, para lo que puedes encontrar establecimientos especializados con productos de elaboración propia. Algunas de ellas han alcanzado tal fama que incluso están abriendo establecimientos en otros lugares del mundo. Aunque evidentemente allí se vive la esencia y la tradición.

Algo que no puedes dejar de hacer en esta hermosa ciudad es disfrutar de su gastronomía. Hay montones de cafeterías y restaurantes en los que probar las asombrosas combinaciones de la cocina tradicional danesa. Uno de los clásicos es el smorrebrod, un bocadillo abierto elaborado a base de pan de centeno con mantequilla, sobre el que se colocan todo tipo de ingredientes. Un plato que puedes encontrar prácticamente en cualquier parte y que te proporcionará energía para todo el día.

Por supuesto, no puedes dejar de pasear en bicicleta por las calles de Copenhague. Te sentirás como un auténtico danés y podrás disfrutar de la ciudad en el sentido más pleno.

Qué ver

Resumir todo lo que puedes ver es bastante complicado, ya que toda Copenhague es interesante. Si te gustan los parques de atracciones acércate al Tivoli, en pleno centro, donde puedes disfrutar de diferentes actividades.

También en el centro puedes contemplar la plaza del Ayuntamiento. Justo al lado se encuentra Stroget, una zona por la que solo se puede ir caminando y que tiene montones de tiendas.

El paseo marítimo o Nyhavn es colorido y alegre. Las fachadas están pintadas en colores vivos, que junto al mar destacan con un encanto especial.

Como no, no te puedes marchar sin haber visto la estatua de la Sirenita recostada sobre una roca del puerto. Esta figura, inspirada en el famoso cuento de Andersen fue un encargo de una de las familias más importantes de la ciudad, propietarios de la cerveza Carlsberg. A simple vista no es gran cosa, pero es el monumento más emblemático de Copenhague. De modo que no puedes dejar de verla.

Y si te gustan los lugares extraños, acércate a Christiania, un barrio hippie que vive casi a espaldas de todo. De hecho, cuando lo dejas ves carteles que te indican que estás entrando en Europa. Bastante curioso, la verdad.

Pero hay mucho más. Puedes visitar museos y palacios, iglesias y jardines que harán que tu viaje no tenga un solo respiro. Es la magia de Copenhague, una de las ciudades más hermosas del Europa. Y posiblemente del mundo.





