María Trujillo: de Tudela al Conde de Godó con sólo 13 años

El futuro del tenis navarro parece asegurado con la presencia de nombres muy jóvenes en el cuadro masculino y en el femenino. Entre las jugadoras, uno de los duelos más intensos que se vive en la actualidad es el que mantienen dos tenistas nacidas en 2009: la número 1 navarra, Idoia Razquin, y la tudelana María Trujillo. La deportista es todo un símbolo de su club, El Cerro Fontellas, y ya ha conseguido grandes resultados nacionales: los últimos, clasificarse para disputar el Barcelona Open Banc Sabadell (Trofeo Condé de Godó) y ser subcampeona del Rafa Nadal Tour, ambos en categoría infantil.

Trujillo logró el billete para el Godó el pasado 12 de febrero, tras proclamarse campeona del torneo clasificatorio celebrado en las instalaciones del Club de Tennis Urgell (Lleida). El cuadro cuenta únicamente con ocho plazas y se disputa en las mismas fechas que el torneo ATP, del 15 al 23 de abril.

“Estoy muy feliz, porque es una oportunidad única”, manifiesta la joven tenista, de 13 años. María, que se decanta en jugar sobre tierra porque es la superficie sobre la que entrena a diario en el club de Fontellas, asegura que su mejor golpe es el revés.

De familia amante del tenis, empezó a jugar porque su hermano Darío, de 18 años, ya despuntaba en el circuito navarro. María dio sus primeros raquetazos cuando entró en el colegio, con 4 años. “Veía de pequeña jugar a mi hermano y me gustaba mucho, y también lo veía en la tele”, recuerda Trujillo.

El 26 de febrero, en Sevilla, dio otro gran paso en su incipiente carrera al ser subcampeona del torneo infantil del Rafa Nadal Tour, donde cayó en la final ante la mejor tenista de su edad, la canaria Lucía Rodríguez. “Tenía buenas sensaciones desde el principio. El segundo partido fue duro pero conseguí llegar a la final y estoy muy contenta”, repasa Trujillo.

En la entrevista con la joven jugadora están presentes sus padres, Jaime y Nieves, que apoyan en todo momento el desarrollo deportivo de su hija, al igual que su hermano, Darío. “Le hizo de amuleto en Sevilla, está muy integrado con la escuela de tenis de El Cerro”, precisa Jaime. “Mi hermano me entiende mucho y me explica muy bien. Cuando estoy en un torneo, me dice qué golpes puedo hacer”, apunta María.

"ME GUSTARÍA GANAR"

Con la timidez de su edad, la tenista se muestra sin embargo ambiciosa sobre su futuro en esta disciplina. “Creo que puedo llegar a algo”, afirma Trujillo, que no acude al Godó de paseo: “Me gustaría ganar, pero hay que esforzarse”.

Admira a Aryna Sabalenka y Paula Badosa, sus jugadoras favoritas, pero con quien tiene que batirse en duelo es con Lucía Rodríguez, Carla Vázquez, Idoia Razquin, Emma Baliña, Mireia Roqueta... Las chicas de su edad. “Nos llevamos muy bien, coindimos en distintos torneos”, explica.

Su competencia con la mejor navarra, Idoia Razquin, es positiva. “En el último torneo (el campeonato navarro cadete) me ganó Idoia. Está bien que haya rivalidad porque así mejoramos”, justifica la tenista del Cerro.

Trujillo disfruta especialmente de los torneos. “Lo que más me gusta es hacer amigos de fuera y llevarte bien con la gente, además de conocer sitios”, apunta la navarra, que espera conseguir más apoyos para poder salir a competir fuera. “El apoyo que recibe es familiar -aclara su padre-. Estamos encantados en El Cerro y con sus entrenadores, Patricia Colomina y Manolo González. Los viernes ayuda a entrenar a un grupo de niños de 5 años, “para los que es una ilusión tenerla cerca”.

La joven acude a estudiar al colegio por la mañana y y se entrena por la tarde. “Me da tiempo justo. Tengo que ir de un sitio a otro corriendo y a veces cuesta”, admite.

Pronto su vida dará un vuelco, cuando arranque su participación en el Conde de Godó, desde el 20 de abril, y pueda convivir con los profesionales. “Me apetece conocer a todos, aunque en especial a Rafa y a Alcaraz”, dice sonriente, antes de concluir revelando que se queda con la mente de Nadal y el juego de Carlitos.