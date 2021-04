Montes deslumbra en la ACC

Domingo 25. Pista número 4 de las instalaciones del Rome Tennis Center (Georgia). Punto de partido. La responsabilidad recae sobre Iñaki Montes de la Torre. Al joven tenista navarro no le tiembla la mano. Ni mucho menos. Intercambia golpes desde el fondo de la pista contra Soendergaard, su rival, y suelta un latigazo potente y definitivo que resulta inalcanzable. A continuación, todos sus compañeros de equipo en la Universidad de Virginia, con sus mascarillas, saltan eufóricos para celebrar con Iñaki el punto, el partido y la victoria, se abrazan y lo levantan por los aires. Montes es el héroe. Virginia se lleva el torneo de la Atlantic Coast Conference (ACC) frente a la Universidad de Carolina del Norte.

Es un nuevo éxito del deportista del Club de Tenis Pamplona, que desde que llegó a Estados Unidos el verano pasado acumula grandes resultados. En esta ocasión, Virginia se proclamó campeón por un total de 4-3, con el punto definitivo conseguido por Montes, como ya había conseguido el sábado en semifinales. Se trata del decimotercer título de la universidad en la que estudia y juega el joven navarro.

DIRECTO A LA NCAA

En su primer encuentro, de dobles, Montes había perdidojunto a su compañero habitual, Jeffrey von der Schulenburg, a un solo set (7-6). Virginia remontó los dos puntos en contra de los dos primeros partidos hasta conseguir llegar 3-3 antes del partido entre Iñaki Montes y el danés de 21 años Simon Soendergaard. El primer set fue para el navarro y el segundo lo resolvió en su primer punto de partido, 6-4.

Con este gran triunfo, la Universidad de Virginia obtiene el billete directo para el NCAA Championship, el campeonato universitario estadounidense por excelencia.

EL ORGULLO DE UN EQUIPO

Iñaki Montes explicaba ayer desde Estados Unidos cómo vivió este campeonato. “Ha sido una alegría tremenda ganar delante de todo el equipo. Es la recompensa del trabajo que hemos hecho desde septiembre, y se agradece ver los resultados. En enero perdimos en semifinales contra este equipo, después les ganamos en liga y ahora la Conferencia.

Estamos muy contentos, porque significa que hacemos las cosas bien y hay que seguir entrenando duro y con ilusión. En dos semanas comenzamos los nacionales. Esto me da fuerzas y confianza en mi juego para mejorar cada día”, reconocía el pamplonés.

Iñaki es feliz en Virginia, donde disfruta de una beca. “Está siendo brutal competir para este equipo. Desde que llegué me hicieron todo muy fácil. Son compañeros que voy a mantener para toda mi vida y estoy muy contento por luchar por este equipo”, añadía el tenista navarro, que sigue deslumbrando en EEUU.

Carl Söderlund named MVP

Iñaki Montes with the clinch

Ryan Goetz and Gianni Ross with the clutch

Check out the full recap of our 4-3 win against UNC

https://t.co/3K2M1zsN7q

championship point in the #GoHoos⚔️ pic.twitter.com/hX118VsvtI