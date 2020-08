Iñaki Montes hace las maletas

Actualizada 15/08/2020 a las 06:00

Esta es una semana de despedidas para Iñaki Montes de la Torre (Pamplona, 2002). El tenista está pasando sus últimos días en la capital navarra haciendo maletas y diciendo adiós a todos: al Club de Tenis, a sus amigos, a su familia... El miércoles 19 viaja desde Madrid hasta la Universidad de Virginia, lugar donde pasará los próximos cuatro años, formándose y progresando como tenista y persona. Ayer, en un encuentro con este medio en el Club de Tenis, calificaba como “trampolín” esta oportunidad.



La Universidad de Virginia ya llevaba bastante tiempo detrás de él. El responsable del tenis, Andrés Pedroso, estuvo en Pamplona tratando de convencerle y fue invitado a ver la universidad. De hecho, la intención inicial de la universidad era concederle una beca del 80%. Sin embargo, tras la victoria de Montes en el Campeonato de España júnior, la beca subió al 100%, alrededor de 90.000 euros anuales por cada año que permaneciera en la campus. Al final, la universidad logró vincular al jugador con un pre-contrato a finales de noviembre, para evitar el interés de otras universidades.



Sin embargo, el actual número 1 del ranking navarro opuso resistencia en un principio. “Cuando gané (el Campeonato júnior de España) tenía muchas cosas en la cabeza; la gente me decía unas cosas, otra gente me decía otras cosas... Hubo una resistencia bastante grande a irme a Estados Unidos, pensaba que sería un inconveniente”, admitió Montes. “Pero cuando abrí los ojos me di cuenta de que es un trampolín”. Lo que más valora es la posibilidad de compaginar el tenis con los estudios. “Aquí en España es imposible”, dijo.



Aunque deje de lado el Campeonato de España júnior que se celebra esta semana, la recompensa es mayor. Montes no se pone techo y su objetivo final es “intentar dar el salto al tenis profesional”. “Mi objetivo es evolucionar mucho en tenis, sobre todo a nivel físico”, explicó. “Seguir entrenando con ilusión y mejorar mi nivel lo máximo posible y a la vez compaginarlo con los estudios”.



Finalmente, Montes dio las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible su salida, en especial a “mi fisioterapeuta, José Vilariño, a mi entrenador Eduardo Sanz, al preparador físico Adolfo Madrid y a mi familia”.



“Me quedo con todas las relaciones y con todas las amistades que he hecho, que me han abierto y me van a abrir muchas puertas. Me lo he pasado muy bien durante todos estos años. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Que estén tranquilos porque voy a seguir aquí y dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado durante todos estos años”, terminó.