Actualizada 31/08/2019 a las 14:51

Rafa Nadal protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada US Open de este viernes cuando sacó de la multitud a un pequeño fan que se encontraba atrapado. El tenista cogió al niño en brazos y lo consoló en un nuevo gesto de "humanidad" de este campeón.

El manacorí acarició al pequeño y conversó con él. Además, no dudó en dedicarle un autógrafo.

La anécdota ocurrió después del entrenamiento de este viernes en Nueva York en el que preparaba su duelo frente al coreano Hyeon Chung.



La organización Oficial de US Open Tenis compartió las imágenes a través de su perfil en Twitter, en el que lo citaban como: "Moments like these" (Momentos como estos).



