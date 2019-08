Nadal disputará la final contra Medvedev al no comparecer Monfils por molestias

Actualizada 11/08/2019 a las 08:54

El español Rafael Nadal disputará la final del Masters 1.000 de Montreal al ruso Daniil Medvedev tras la no comparecencia en el partido de semifinal de su rival, el francés Gael Monfils, que no se encontraba físicamente bien.



Monfils jugó este mismo sábado, ya que la jornada del viernes fue suspendida a causa de la lluvia, una larga semifinal de dos horas y 24 minutos de duración ante el español Roberto Bautista, a quién derrotó por 6-4, 3-6 y 7-6(2).



El francés ya afirmó tras el partido con Bautista que no veía su "cuerpo listo" para jugar la final, pues tenía molestias en el tobillo izquierdo, por lo que tenía que valorar "tranquilamente" si se presentaba en la pista central o no.



Nadal, que accedió a la semifinal tras superar en cuartos al italiano Fabio Fognini por 2-6, 6-1 y 6-2, disputará la final contra Medvedev, que en semifinales venció a su compatriota Karen Khachanov por 6-1 y 7-6(6).

