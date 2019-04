Nadal se rehace ante Pella y accede a las semifinales de Montecarlo

Actualizada 19/04/2019 a las 19:10

El tenista español Rafa Nadal se ha clasificado este viernes para las semifinales del torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, gracias a su victoria sobre el argentino Guido Pella por 7-6(1) y 6-3 en un partido intenso y con remontada incluida.



En un duelo que se prolongó dos horas y 20 minutos, con bastante kilometraje por parte de ambos jugadores, Nadal hizo acopio de templanza ante la adversidad para remontar un mal arranque con el servicio, siguiendo así en el camino hacia su duodécima corona monegasca.



Comenzó rompiendo Pella los tres primeros turnos de saque rival, poniéndose 1-4 arriba y moviendo el peloteo de lado a lado con relativa sencillez. Pero el punto de inflexión llegó en el sexto juego, larguísimo y con rotura de Nadal en su segunda oportunidad.



A partir de ahí, aceleró el balear para voltear el marcador (5-4) aunque sin desesperar al argentino, peleón en su variedad de golpes hasta quebrar de nuevo (5-6) y ponerse a las puertas del triunfo en la primera manga.



No obstante, Nadal se rehízo otra vez y forzó la muerte súbita con un 'break' de aúpa. Resolutivo en cada subida a la red, pocas pero impolutas, el de Manacor aceleró en ese desempate para ponerse 6-0 y cerrar el set de inmediato (7-1).



Espoleado por dicha remontada, el número 2 del ranking mundial puso tierra de por medio sobre la tierra batida. Con 5-1 por delante, habiendo salvado hasta cuatro 'break points' en el cuarto juego, poco importó que Pella se acercara (5-3).



Sin más sustos, el manacorense selló la victoria definitiva al resto (6-3), en su segunda bola de partido, y accedió con ello a la penúltima ronda de un torneo fetiche para él y en el que es idolatrado. Será su decimocuarto estatus de semifinalista en 16 años, para deleite en las gradas del príncipe Alberto II de Mónaco.

CAE DJOKOVIC

Por su parte, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se ha visto sorprendido este sábado por el ruso Daniil Medvedev (6-3, 4-6, 6-2) y ha caído eliminado en cuartos de final del torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, un resultado que allana más el camino de Rafa Nadal hacia la defensa del título.



Aunque suma puntos respecto al año pasado, el tenista balcánico no pudo seguir avanzando en el torneo celebrado en la localidad en la que reside al toparse con un adversario que se mostró muy sólido desde el principio y que le ha impedido luchar por su tercer entorchado en el Principado (2013 y 2015).



Como hiciera en el pasado Abierto de Australia, Medvedev consiguió ganarle un set a Djokovic y lo hizo sin fisuras con el saque, cediendo solo siete puntos en la primera manga y haciendo valer sus roturas en el juego inicial y en el noveno.



Sin embargo, el primer cabeza de serie reaccionó para igualar la contienda en el segundo parcial con un solitario quiebre en el tercer juego; el aumento de los golpes ganadores (14) y la reducción de los errores no forzados (13) fueron claves para llevar el partido al tercer set.



A pesar de ello, el ruso no se amilanó y respondió con contundencia en la manga definitiva. El 5-1 con el que se adelantó le permitía cerrar el partido con su servicio, pero Djokovic respondió con un 'contrabreak'. La suerte estaba echada, y un nuevo 'break' dio al número 14 del mundo la victoria tras dos horas y 20 minutos de juego.



De esta manera, Medvedev, que consigue así su primer triunfo en sus cuatro enfrentamientos con Djokovic, se cita en una semifinal atípica con el también serbio Dusan Lajovic, número 48 del ranking ATP, que superó en su duelo de cuartos al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 7-5).

