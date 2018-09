Tenistas españolas piden más torneos WTA en España para progresar

Actualizada 12/09/2018 a las 11:51

La tenista murciana Alba Carrillo -número 25 nacional-, la cordobesa María José Luque (24) y la barcelonesa Claudia Hoste (21) han reclamado este miércoles la celebración de más torneos WTA en España para poder "progresar y avanzar" en el ránking y evitar el coste de los desplazamientos al extranjero.



Las tres tenistas, que juegan el "IV Torneo Internacional Ciudad de Ceuta", que reúne a 48 jugadoras de 13 países, coincidieron, en declaraciones a EFE, en reclamar más torneos para competir durante más semanas y facilitar su presencia en campeonatos de mayor nivel en el exterior.



Alba Carrillo, de 22 años y 706 de la clasificación mundial, ha opinado que "lo mejor" que tiene el tenis femenino actualmente es que "está tan emocionante que nadie tiene asegurado nada y siempre sale alguna nueva promesa"; por lo que abogó por potenciarlo y celebrar más torneos "porque hay mucha gente que está tirando para arriba y hay que dar oportunidades". Por su parte, la cordobesa María José Luque, también de 22 años y 770 mundial, consideró que en España hay "muy buenas tenistas, pero la Federación Española y los clubes deberían apoyar más el tenis femenino haciendo más torneos WTA para poder estar más semanas compitiendo, ya que si no compites es imposible poder subir".



"Al ser todas las jugadoras un poco irregulares, se da el caso de que una semana sumas muchos puntos y a la siguiente no te encuentras con confianza y no esperas el resultado que deberías hacer, de ahí que esa irregularidad hace que existan sorpresas y que salgan campeonas que no esperaba nadie", dijo. La tenista barcelonesa Claudia Hoste, de 19 años y número 712 mundial, destacó que "siempre es difícil avanzar", por lo que "hacen falta más torneos porque en España no hay muchos y hay que desplazarse al extranjero con el aporte económico que ello conlleva".

Selección DN+