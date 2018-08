Actualizada 10/08/2018 a las 15:55

El tenista español Rafa Nadal hizo hoy valer su autoridad y se impuso al suizo Stan Wawrinka por 7-5 y 7-6 (4) en octavos de final del Masters 1000 de Toronto.



Nadal, no obstante, tuvo que esforzarse para controlar el partido ya que, tras superar el primer set, en el segundo Wawrinka se puso por delante al romper el servicio al español que hizo lo propio e igualó el marcador a seis juegos.



En la muerte súbita, Nadal se adelantó y dispuso de tres pelotas de partido, en la segunda de las cuales sentenció el choque tras dos horas y ocho minutos.



En otros partidos de la jornada el griego Stefano Tsitsipas dio la sorpresa al eliminar al serbio Novak Djokovic, flamante campeón de Wimbledom.



El serbio, que ha ganado en Toronto en cuatro ocasiones, no encontró la forma de parar el juego de su rival. Tras perder la primera manga con claridad, en el segundo set dio la sensación de que podría levantar, no sin dificultades, el partido y superar la eliminatoria tras igualar el tanteo en un disputado desempate.



La realidad fue otra y en la tercera y definitiva manga Tsitsipas dominó de principio a fin el juego para llevarse la victoria y cortar la racha ganadora del serbio.



Entre los cabezas de serie que sí superaron sus respectivos partidos está el búlgaro Grigor Dimitrov, quinto favorito, que se la vio y deseó para tumbar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (4), mientras que el croata Marin Cilic, se impuso al argentino Diego Schwartzman por 6-3 y 6-2, lo que le convierte en el próximo rival de Nadal.

Etiquetas Rafael Nadal

