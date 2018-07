Un gran choque de pesos pesados tiene lugar hoy en Wimbledon en los cuartos de final. Rafael Nadal-Juan Martín del Potro, uno y cuatro del mundo en busca de una semifinal sobre hierba en el All England, un club que a los dos les apasiona. Mientras el español se entrena en la pista 5 del Aorangi Park, el argentino lucha contra el francés Gilles Simon para acabar su encuentro y citarse 24 horas después en un recinto que ha visto grandes duelos este año.



En un momento dado, Nadal para el entrenamiento con Francis Roig y señala al cielo. ¿Habéis visto los aviones?, dice a su entorno, señalando los airbus que surcan a través de las nubes, antiguos y nuevos, que conmemoran el cien aniversario de la creación de la mítica Royal Air Force (RAF) a los que se unen los nuevos ‘F-35 fighter’ y Spitfires. Mientras, en la pista de al lado Novak Djokovic calienta con un ‘sparring’ y masculla: “Juega al tenis hombre, no al squash”. Nadal está tranquilo. Llega a los cuartos sin ceder un set, tal y como ha hecho también Roger Federer. Y sabe que ha ganado a Del Potro en 10 de las 15 ocasiones en las que se han enfrentado, dos de ellas en hierba. La primera en Queen’s en 2007 (6-4 y 6-4) y la última en Wimbledon hace siete años, en octavos (7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-4).



Del Potro las recuerda. “Nunca le gané en hierba”, dice tras vencer a Simon, y afronta este reto con una calma pasmosa, a pesar de saber que tendrá que jugar tres días seguidos y que esto puede pasarle factura, como le ocurrió hace menos de un mes en Roland Garros, cuando necesitó dos jornadas para derrotar al croata Marin Cilic, y luego fue apabullado por Nadal en semifinales. “Es un orgullo enfrentarme contra él”, dijo con una parsimonia que le sale natural, midiendo los tiempos, las palabras, las frases, como si reservara energía para el duelo del miércoles. Nadal no ha salido de la pista central este año, al igual que Federer. De hecho, el serbio Novak Djokovic, ganador tres veces de Wimbledon, se ha quejado al respecto a la organización porque él no ha pisado aún el recinto más importante, La Catedral.



Del Potro ha disputado sus encuentros en la pista 1, en la 2 y en la 3, las siguientes en importancia del histórico club, y ahora en el recinto más importante espera que el público sepa dividir sus corazones. “Me gustaría tener un apoyo importante mañana, seguro que hay una gran atmósfera y espero que el apoyo sea el mismo para ambos”, comentó. El ganador de ese encuentro se enfrentará en semifinales contra el vencedor del choque entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori, con 13-2 para ‘Nole’, primer enfrentamiento sobre hierba.



EN FRASES



Juan Martín del Potro, número 4 del mundo: “Es un gran reto para mí encontrarme con Rafa mañana”

Rafa Nadal, número 1 del mundo: “Se trata de ser inteligente, el objetivo es ganar el torneo”

Selección DN+