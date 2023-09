Un Arena para 2.000

2.000 espectadores para la jornada de semifinales del Masters Caixabank, que se disputará en el recinto pamplonés el próximo viernes 29 de septiembre con la disputa de los dos partidos de forma consecutiva, tal y como sucediera en la edición de 2022. De momento los navarros Ezkurdia-Mariezkurrena son los únicos que tienen asegurada su presencia en el Arena. La demanda de localidades a más de 25 días vista, y sin saber quiénes van a jugar, no va mal. Se ha ventilado un cuarto del aforo, con más de 500 entradas vendidas. Los precios oscilan entre los 10 y los 30 euros. La final, que se jugará el domingo de se fin de semana, tendrá precios entre los 10 y los 40 euros. El Navarra Arena tendrá una configuración depara la jornada de semifinales del, que se disputará en el recinto pamplonés el próximo viernes 29 de septiembre con la disputa de los dos partidos de forma consecutiva, tal y como sucediera en la edición de 2022. De momento los navarrosson los únicos que tienen asegurada su presencia en el Arena. La demanda de localidades a más de 25 días vista, y sin saber quiénes van a jugar, no va mal. Se ha ventilado un cuarto del aforo, con más de 500 entradas vendidas. Los precios oscilan entre los 10 y los 30 euros. La final, que se jugará el domingo de se fin de semana, tendrá precios entre los 10 y los 40 euros.

El frontón del Navarra Arena acogerá por segundo año consecutivo la fase final del Masters Caixabank. Lo hará con un doble programa, para el que se ha adaptado el aforo del recinto pamplonés. Las configuraciones del frontón permiten un aforo de 2.000 personas, que ya se ha empelado con éxito en las finales del año pasado del Emakumen Master Cup y del propio Masters. O bien la de 3.000, reservada para las grandes finales, con todo el juego de gradas.

Este martes por la tarde, a más de 20 días vista de la jornada de semifinales, ya se había colocado un cuarto del aforo. Un sector de las localidades de cancha estaba ya vendido, y el resto estaban muy repartidos, entre la grada superior y las localidades de rebote.

PENDIENTES DEL PLAY OFF

El Masters Caixabank, en el que participan seis combinaciones, tiene cerrado de momento un participante en semifinales, Ezkurdia-Mariezkurrena, y otro dueto ya eliminado, Elordi-Albisu, que cierran la clasificación. Las otras tres plazas saldrán de los dos encuentros de play off que se disputarán este fin de semana.

En Viana se disputará el viernes el Peña-Rezusta contra Larrazabal-Zabaleta. Por su momento de juego quizá partan como favoritos los primeros, ante la interrogante Larrazabal.

El sábado en Galdakao se enfrentarán Jaka-Martija contra Altuna III-Imaz. Los dos ganadores de cada uno de los encuentros pasará a las semifinales del Navarra Arena.

La cuarta plaza será para el mejor de los dos perdedores (tanteo) de la jornada de play off de este fin de semana.

Etxeberria suple a Elordi y gana el último partido

Peio Etxeberria sustituyó a Aitor Elordi en el último partido de la primera fase del Masters. Lo hizo en Lekeitio, donde con Ander Albisu su impuso por 22-16 a Jaka-Martija, que ya piensan en los decisivos encuentros del play off del fin de semana.

La victoria de Peio Etxeberria y Albisu no tiene ningún efecto en la clasificación, donde ya no tenían ninguna posibilidad de meterse entre los cuatro elegidos para el play off y las semifinales.