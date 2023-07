Mariezkurrena: "Iker Larrazabal tiene un brillo especial con el que se nace, no se compra"

Hay pocos meses al año en los que Jon Mariezkurrena (Berriozar, 1999). De noviembre hasta mayo es una pieza clave en el Parejas para Baiko. Como también en la campaña de verano. En 2023 Aimar Olaizola le ha dado el encargo de enseñar, aconsejar y guiar a Iker Larrazabal, el nuevo valor de la empresa.

¿Cómo fue jugar con Iker Larrazabal la feria de San Fermín?

Pues estuve encantado de jugar con él. Es un chaval que no se arruga, que siempre da la cara, y creo que poco a poco lo vamos a ir haciendo mejor, seguro.

¿Cómo se vio?

En la final me salía la pelota fácil de la mano, y me encontraba bien. Pero a nada que le dejas un poco de pelota a Jokin por delante, te mata. Les dominamos, pero supieron acabar mejor que nosotros.

Cuando le propusieron ser el padrino de Larrazabal durante todo el verano, ¿qué pensó?

De un tiempo aquí se ha visto que Larrazabal es un pelotari que va subiendo mucho, y que con el tiempo puede ser tranquilamente un pelotari de mucho futuro en Baiko. Es un delantero que tiene muchísimo poder y que tiene muchas posibilidades de jugar mucho a pelota. La empresa le está ayudando ahora, y me está tocando ese papel de veterano con el que estoy encantado.

¿En qué consiste?

Aparte de jugar, hablo mucho con Aimar Olaizola de cómo afrontar los partidos con él. Tengo mucha confianza con Larrazabal, entrenando hablamos mucho.

¿Cómo le ve?

Cada partido y cada feria que pasa se ve que va ganando en confianza. Antes se ponía un poco nervioso en los partidos, ahora ya ha visto que puede llegar a ganarlos, la clave es que sepa mantenerse ahí.

¿Qué tiene de especial Larrazabal?

Pues tiene un don, le da mucha violencia a la pelota, mucha velocidad. Con eso se nace, no se compra. Tiene un brillo especial tanto con la derecha, como con la izquierda. Cuando golpea de derecha, como cuando hace el gancho, hay muy pocos pelotaris profesionales que le metan esa velocidad a la pelota. Lo que le toca a estos chavales de 20 años es ir madurando poco a poco con el tiempo.

¿Qué se le dice y qué se le aconseja a un chaval de estos?

Iker me tiene mucho respeto a mí , y eso se nota. Sabe que si me deja jugar a mí en el partido, si me deja soltarle, él va a encontrar más pelota allí adelante porque lo seguro es que yo domine en el peloteo. Eso es algo que con el tiempo lo va viendo. Hombre, como es normal, es un chaval que tiene 20 años y tiene momentos en los que se calienta en la cancha y quiere darle a todas las pelotas. Eso nos ha pasado a todos con 20 años, te entra la euforia y quieres darle a todo.

¿Qué se le dice ahí?

Que intente tranquilizarse y que juegue ordenado, porque es un chaval que juega mucho y que tiene la cabeza en su sitio.

¿Larrazabal es dócil?

Mucho. Es un chaval que siempre está muy tranquilo, que le gusta preguntar las cosas y que siempre tiene una actitud de querer aprender y mejorar. Eso se agradece muchísimo. Iker pasa un montón de horas a la semana en el frontón, y esas cosas al final se notan.

¿Se ve usted cómodo en ese papel de veterano, de profesor o es un marrón?

Bueno, es un papel en el que me he visto casi sin querer. Al final yo pasé pronto a profesionales, con 19 años ya estaba jugando el Parejas. Ves a estos chavales que van subiendo poco a poco y te pones en su piel. Yo agradecía el consejo que te daban los veteranos. Yo no es que lleve muchísimo tiempo en esto, llevo cinco años, pero he vivido todo tipo de circunstancias. E imagino que él agradecerá que le ayuden y lo aconsejen. Me gusta ayudar a los más jóvenes.

¿Lo ve para jugar el Parejas?

Supongo que si hace un buen verano lo meterán. Hay mucha competencia en la empresa y no será fácil.

Una combinación destinada a repetirse

Lo razonable en las empresas es unir al zaguero más potente, con el joven delantero más vulnerable. Es lo que ha hecho Baiko con Larrazabal y Mariezkurrena. De hecho, han jugado ya juntos cuatro partidos en lo que va de verano (desde junio) y es una combinación que va a volver a repetirse. Serán pareja de nuevo en la feria de La Blanca y repetirán también en la Aste Nagusia de Bilbao. No descarten que si Larrazabal da el paso que se espera, lo alineen en el próximo Campeonato de Parejas. En el Masters Larrazabal juega con Zabaleta, mientras que Mariezkurrena lo hace con Ezkurdia.