Los campeones del Parejas se reencuentran

una fractura en el dedo meñique de su mano derecha, una lesión inoportuna que le obligó renunciar a su participación en el Campeonato Manomanista. “He estado quieto hasta ahora y estoy con ganas de empezar a jugar”, aseguraba el pelotari navarro. José Javier Zabaleta está de vuelta. El zaguero de Etxarren regresa a las canchas después de más de dos meses y medio en el dique de seco a causa de, una lesión inoportuna que le obligó renunciar a su participación en el Campeonato Manomanista. “He estado quieto hasta ahora y estoy con ganas de empezar a jugar”, aseguraba el pelotari navarro.

“Llevo tiempo entrenando para recuperarme lo mejor posible de la lesión así como de mi forma de juego. He estado mucho tiempo haciendo manos por mi cuenta y hasta la fecha he realizado dos entrenamientos fuertes por parejas”, resumía José Javier en una nota publicada por Aspe. “Ahora tengo el temor de cómo me respondan las manos, después de todo este tiempo se me han quedado un poco más blandas y necesitaré más protección”.

Al pelotari de Etxarren le aguarda todo un verano por delante para recuperar su mejor versión, un calendario estival que arranca este viernes por la noche en Mallaba. Allí, Zabaleta se reencontrará con Aitor Elordi , con quien compartió la txapela del Campeonato de Parejas conseguida el pasado 2 de abril en el Navarra Arena. El vizcaíno, además, disputará hoy su primer partido oficial vistiendo la camiseta colorada que le acredita como reciente campeón manomanista.

“Será bonito reaparecer junto a Elordi en su pueblo. Personalmente, estoy muy ilusionado por empezar y, por otro lado, hacerlo de nuevo con mi compañero en un nuevo torneo es gratificante”, reconocía Zabaleta. La pareja de Aspe se enfrentará esta noche a Ezkurdia-Rezusta en el encuentro por parejas que inaugurará el Torneo Bizkaia por equipos. Asimismo, Darío se enfrentará a Peio Etxeberria dentro del Cuatro y Medio y, finalmente, Egiguren V se verá las caras a todo frontón con Zabala.