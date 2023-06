Aimar Olaizola: "Baiko no puede depender solo de Unai Laso"

No ha sido un curso sencillo para la empresa Baiko, en lo que a campeonatos de primera se refiere. Al pleno de Aspe en el Cuatro y Medio, Parejas y Manomanista, hay que añadir la lesión de Unai Laso. La empresa pierde a su buque insignia. Aimar Olaizola cree que los pelotaris deben dar un paso más hacia adelante.

La baja de Unai Laso para seis meses les hace mucho daño.

Sí, para la empresa es una baja muy importante. Era el pelotari que más pueblos nos habían demandado para verano.

¿Ha hablado con él?

Todos los días nos mensajeamos por whatsapp. Ya está en casa y tranquilo, lo importante es que ha salido todo muy bien, los médicos han quedado muy contentos con el resultado de la operación. Pero en este tipo de lesiones es fundamental recuperarse del todo, hacer muy bien la rehabilitación. Si sigue los pasos y cumple los plazos, no tiene que tener problemas para volver perfectamente recuperado.

El médico de la empresa, Íñigo Simón, habla de una baja de seis meses de duración. Mucho tiempo.

Nos han dicho que andará por ese tiempo, medio año. Yo espero que si todo sigue su curso pueda volver un poco antes. Pero no hacemos nada adelantándonos tres semanas, lo importante es que quede perfecto. Me da igual que sean cinco, seis o siete meses, pero que quede perfecto.

Hombre, le pierden para el Cuatro y Medio de San Fermín, todo el verano, el Cuatro y Medio, y el inicio del Parejas.

A priori, sí. Perdemos todo el verano a nuestro pelotari con más tirón. La baja del Cuatro y Medio también es importante porque es el pelotari que más nivel nos está dando en las competiciones individuales y el que más lejos está llegando. Nos va a tocar sufrir, si.

¿Y qué van a hacer ante eso?

Yo espero que el resto de la plantilla de un paso adelante. Creo que tenemos pelotaris con el nivel suficiente para estar más arriba en las competiciones individuales de lo que están haciendo. Tenemos que exigirles más a los que les está costando llegar arriba en los individuales.

¿Habla de Urruti, Jaka, Peña...?

Hablo de todos. Peña en el Cuatro y Medio del año pasado ya dio un saltito, pero luego tuvo una lesión. Yo creo que los Artola, Urruti, Jaka y el propio Peña tienen que dar un paso adelante. Vamos a apostar por Larrazabal, porque él mismo con el juego que está mostrando y el nivel que tiene nos está pidiendo a diario que lo metamos arriba. Y los pelotazales también lo ven con gusto. Es un chico que cuanto más nivel tienen las pelotas, cuanto más exigente, juega más. Es muy agresivo, tiene mucha velocidad, y nosotros tenemos claro que lo vamos a meter arriba.

¿Y los Bakaikoa, Agirre...?

Son pelotaris que llevan muchos años ahí, y que puntualmente juegan algún estelar. Si el pelotari da nivel, la gente te lo pide para que juegue arriba. Larrazabal es joven y tiene que mejorar, pero en los partidos que le hemos puesto arriba ha demostrado que tiene una velocidad en el pelotazo especial.

¿Y Alberdi II?

Yo también creo que con el tiempo va a estar arriba. Pero hay que tener paciencia. Viene de una lesión de ocho meses, y le va a costar coger el nivel que tenía antes. No tenemos prisa con él.

¿Está contento con los pelotaris de Promoción?

Mucho, ahí están los resultados. Han ganado el Parejas y el mano a mano.

Ha pasado tiempo, ¿le ha dado vueltas a lo que pasó al Manomanista?

Unai no pudo dar el nivel que tenía el año pasado, pero esto pasa. No se puede estar todos los años igual. Pero más que eso, Baiko no puede depender solo de Unai Laso. Para mí el fallo es que los otros pelotaris no han rendido al nivel esperado.

¿Hay que trabajar más o trabajar mejor?

Creo que estamos trabajando mucho y bien. Yo en mi época de pelotari no tenía entrenamientos como los de ahora. Hacemos trabajo específico de Parejas, de técnico, los pelotaris tienen a los técnicos siempre a su disposición para todo, todos los días. La disponibilidad es total. Creo que es el propio pelotari tiene que tirar más para arriba. Una cosa es lo que se trabaje durante la semana, y se trabaja muy bien. Otra es la respuesta en el día del partido y en los momentos clave del propio partido, que dependen más del propio pelotari. Hay quien está dando muy buen nivel en los entrenamientos, que hace las cosas muy bien, pero luego no dan el nivel contra pelotaris de Aspe en los partidos clave, y no son capaces de ganar. Creo que en el último Manomanista podíamos haber ganado partidos que se nos escaparon.

Estamos hablando de cabeza, de psicología...

Sí, de todo un poco. Cada uno tiene su nivel, pero hay pelotaris que les está costando ganar partidos individuales. En los dos últimos años Jaka ha entrado en semifinales, pero a los demás pelotaris les está costando muchísimo. Son temas que dependen de la cabeza, y de ellos. Nosotros estamos disponibles todos los días para ayudarles en lo que haga falta.

¿Lo ha hablado esto con la empresa con José Ramón Garai?

Esto que he dicho es lo que pensamos en la empresa, no solo yo. Por eso no podemos depender solo de un pelotari.

Vista la situación, ¿van a fichar a alguien?

No. Durante ocho meses al año a lo que más se juega es a parejas, y en eso no tenemos creo que ningún problema. Nuestros pelotaris rinden bien a parejas. Este año no ganamos el campeonato, pero metimos a dos parejas en semifinales. Durante el verano pasado ya se vio en los torneos que somos competitivos, que no hay problema. Donde nosotros tenemos dificultades es en los individuales, donde nuestros pelotaris creo que pueden dar más.