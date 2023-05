Bakaikoa: "El aspecto mental fue clave para ganar la txapela"

Con el tiempo Joanes Bakaikoa Satrustegi se ha convertido en un especialista en torneos de Promoción. Dos txapelas mano a mano a todo frontón, otras dos en el Cuatro y Medio. Y todas con un sello común: el sufrimiento.

¿Cómo está tras la final?

Cansado por el partido y también porque hice un poco de juerga. No he desayunado en la calle, pero había que cumplir. Estoy reventado, pero contento.

¿Qué cuerpo deja una final?

Muscularmente acabas reventado y, además, le di un mal golpe con la izquierda, y sufrí mucho con la punta del dedo índice. Jugué con mucho dolor, pero creo que con la tensión que había por la final se me olvidaron los dolores.

Dijo que había sido la final más dura que había jugado en su vida.

Sí, sin duda. Por el número de pelotazos, que fueron muchísimos, por la igualdad, por la tensión con la que jugamos... No disfruté en la cancha, y si no disfrutas sufres mucho más. Salaberria me tuvo muy tensionado.

¿Pensaba que le iba a aguantar?

Tenía la intuición de que iba a a aguantar bien el partido. A mí me hubiera gustado jugar con las mismas buenas sensaciones que en Alsasua, allí me salía la pelota con más chispa. Pero en la final no le desbordaba en el peloteo, él se agarró muy bien al partido y no me quedó otra que endurecer el juego.

Endurecer el juego se le da bien.

Es lo que he hecho muchas veces y me suele funcionar. No me quedó otro camino que hacer una final dura.

En apariencia, usted no tiene tipo de ser físicamente muy potente, y sin embargo a partidos de castigo es imbatible.

Sí, normalmente suelo aguantar muy bien los partidos. Me cuido y entreno como todos, en aguante siempre he tenido buen físico en los partidos. Recupero muy bien entre los tantos.

¿Y mentalmente?

La clave para haber ganado este Manomanista ha estado en el aspecto mental. Si no hubiera estado mentalmente bien, no hubiese ganado. Físicamente no he tenido las mejores sensaciones en ningún partido, salvo en el de Agirre. Los demás los he sacado al límite, a base de sufrir. El sufrimiento es un equilibrio entre lo mental y lo físico y es superimportante. La clave es estar centrado.

¿Cómo trabaja la fuerza mental, ha recibido ayuda?

De momento no he acudido a especialistas, pero entiendo a la gente que va. En competición le damos mucha tralla al cuerpo, pero también a la cabeza. La presión se la pone cada uno, y en los partido de campeonato siempre quieres ganar. Yo pienso que cada tanto es el último. Y después de cada tanto, resetear la cabeza, haya ido bien o haya ido mal, y no mirar al marcador. Procuro evadirme del rival, me centro en lo mío.

Y estar convencido de que se puede.

Sí, a veces te sale de forma natural y otras no. Y no ofuscarse.

Usted ya sabe lo que es jugar en Primera.

Sí, es algo que me hace mucha ilusión. Pero al mismo tiempo no me como la cabeza con eso. Ya no le doy vueltas a eso, hay muchos partidos al cabo del año, la clave no es un partido sino hacerlo bien durante todo el año.

En Promoción ya se ha hecho un palmarés.

Sí, seis finales y cuatro txapelas. No me quejo. Sigo teniendo la ilusión de poder hacer cosas bonitas en Primera.

¿Qué le falta?

Creo que estoy a tiempo de poder hacerlas. Pero tenemos pocas oportunidades de hacerlo. El año que viene tengo una previa, y ahí influyen mucho pequeños detalles. Si pasara la previa e hiciera dos partidos buenos, me haría una ilusión tremenda poder meterme en una liguilla y jugar tres partidos contra los grandes, Cuatro y Medio o mano a mano.

¿Qué es lo próximo?

El sábado tendría eliminatoria del Cuatro y Medio de San Fermín, si el dedo está bien. Pero me está coincidiendo todo. La final, los exámenes de IVEF, ahora el Cuatro y Medio... tengo también ganas de cogerme unos días de vacaciones y desconectar. Lo necesito también.