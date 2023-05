Porque Laso sabe que tiene que ser el mejor Laso

Unai Laso y Aitor Elordi separaron el material para el partido definitivo del viernes en el Bizkaia. Quien llegue a 22 será semifinalista, no hay que darle más vueltas. No hubo queja con un lote en el que separaron lo más vivo que había en el cestaño. Laso sabe que se la juega como campeón y único representante de su empresa, Baiko.

comentaba ayer Unai Laso. "No creo que yo sea el favorito, yo creo que todo está muy repartido. El otro día se vio que casi le gana a Altuna. Lleva un año ejemplar, está con mucha confianza y es muy peligroso", comentaba ayer Laso. "Es una final, el premio es muy grande con un premio especial, de los que motivan; a una semifinal no se llega todos los días",.

El vigente campeón manomanista lanzaba ayer un mensaje a todo el mundo. Lo mejor está por llegar. “Creo que todavía no he dado mi mejor versión, que lo mejor está por venir. Si hago eso tengo muchas posibilidades de meterme en la semifinal”, explica. “Tengo que disfrutar en la cancha, estar suelto en el partido, estar a gusto. El Bizkaia creo que es parecido para los dos, me preocupa que está con mucha confianza, es que le entra todo. Casi siempre saca su juego bien, tengo que mantenerle lejos de los cuadros delanteros”.