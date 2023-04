Al Manomanista le cuesta arrancar en asistencias

Quienes se acercaron el pasado sábado al Labrit se encontraron con que La Bombonera estaba menos llena de lo habitual. Acostumbrados a los llenazos del Parejas, los 452 aficionados que se dieron cita para ver los dos partidos del Manomanista, uno de Promoción y otro del grande, y el encuentro de parejas quizá se quedaron con sensación de demasiada amplitud. No ha sido el único frontón en el que se han visto huecos. Y no, no es un fenómeno nuevo. Al Manomanista le cuesta arrancar.

El Manomanista arrancó el viernes posterior a la final del Parejas. La jornada de octavos de final se disputó entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, con partidos en Lekeitio, Labastida, Ezcaray y Tolosa. Cuatro encuentros que llevaron a unas 1.800 personas al frontón. El encuentro que más expectación levantó fue el de Tolosa, donde se enfrentaron Peio Etxeberria y Alberdi, con 748 espectadores.

La primera jornada de la liguilla de cuartos, que ha consumido tres de sus cuatro partidos ha tenido como sedes el Labrit, el Astelena y el Gurea de Azkoitia, con 1.060 espectadores, a la espera de cómo responda el público el domingo que viene en Bilbao para ver el Laso-Altuna, sin duda el partido más atractivo de la jornada. Las cifras son sensiblemente inferiores a lo que se vio en el Parejas. Pero a las empresas no les preocupa.

“El Parejas ha funcionado de una fantástica, y no solo por los llenazos del Labrit. Ha habido muy buenas entradas en todos los frontones”, comentaba ayer Iñaxio Errandonea, responsable comercial de Aspe. “Es verdad que la respuesta del público ha sido menor a lo que nos acostumbra el Parejas, pero es algo estacional. Al Cuatro y Medio también le cuesta arrancar, como también le pasa al Parejas. Y las fechas, con la Semana Santa y la semana de Pascua tampoco han acompañado, porque mucha gente se ha ido de vacaciones o tiene otros planes”.

ATENCIÓN AL DÍA DE LASO

El Labrit, aún sin tener una grandísima entrada, llegó a más de medio aforo. No es una cifra desdeñable teniendo en cuenta que en el estelar intervenían dos pelotari vizcaínos -Elordi y Elezkano-. El sábado que viene juega Peio Etxeberria contra Jaka, el día 29 juega Unai Laso y habrá partidos también el 6 y el 13 de mayo.

“No estamos preocupados para nada, sabíamos que las fechas no eran las mejores y al mano a mano le suele costar al principio, pero luego va a más siempre”, apuntaba Unai Iglesias, responsable comercial de Baiko. “Para este sábado con Peio ya hay movimiento, y lo mismo pasa para el partido de Unai que va a tener muy buena entrada”.

Para el partido de Laso se espera una muy buena entrada, las localidades más económicas ya están casi vendidas y también van a buen ritmo las canchas.

Ayer terminó la primera jornada de la liguilla de cuartos en el Manomanista de Promoción, Aguirre hizo valer su veteranía para imponerse 22-15 a Larrazabal.