Elordi: "Vengo con el subidón del Parejas, quiero aprovecharlo"

Cualquier que viera entrenarse con la intensidad, interés y determinación que lo hizo este miércoles 12 de abril Aitor Elordi con Salaberria tras la elección de material en el Labrit diría que es un recién llegado con ganas de demostrar. Elordi (Mallabia, 1996) ganó hace dos semanas el Parejas, y está en forma.

¿Cómo es meterse de ganar una txapela del Parejas a un Manomanista en el que no esperaba estar?

Muy de imprevisto. Yo ya estaba mentalizado para tomarme un descanso y a enfocarme de cara al verano. Mi idea era parar una o dos semanas y luego empezar con una minipretemporada de cara al verano. Pero las cosas han venido así, tenemos que estar preparados para todo, la empresa me dijo de jugar y aquí estoy, mentalizado para hacerlo bien.

Y cómo se lleva eso.

La primera semana se hizo muy dura, pero pasé el partido de Lekeitio y ya estoy metido en el campeonato.

¿Mentalmente?

Pues haces clic y te metes en el campeonato porque no hay otra. El Parejas ya es historia y he llegado al Manomanista con muy buenas sensaciones después de ganar la txapela del Parejas. Tengo que ser capaz de aprovechar la buena racha en la que estoy para dar un buen nivel e intentar apretar a los mejores.

Físicamente después de una gran victoria es inevitable que el cuerpo haga un poco efecto soufflé.

Bueno, suele ser normal que sientas cansancio después de un campeonato que ha sido tan largo y tan duro. Pero yo vengo con el subidón de haber ganado el Parejas y quiero aprovecharlo. Por lo menos en las primeras semanas para intentar apretar las cosas. Sé que la vuelta me va a venir y que llegará un momento en el que las cosas no me van a salir como quiero. La liguilla es muy difícil, pero me gustaría dar algún susto, como en el Cuatro y Medio.

¿Se lo toma como para disfrutar dentro de lo que se puede disfrutar en un Manomanista?

Yo no tengo ningún objetivo. Quiero disfrutar. El trabajo que he hecho en los últimos meses ha sido muy bueno, lo que venga a partir de ahora va a ser bienvenido.

¿Le gusta el mano a mano?

Hasta ahora ha sido la distancia en la que más me ha costado por mis limitaciones. Pero he ganado en golpe, sobre todo de derecha, abro huecos, tengo buena defensa de aire y si saco mi juego puedo dar algún susto.

El otro día se le vio muy cómodo y muy bien.

Yo creo que la clave estuvo en el físico. Urruti entró mejor que yo en el partido, pero hubo tantos duros y creo que recuperé mejor que él. Luego pude conseguir ventajas y él se vino un poco abajo. Ahí estuvo la clave.

Si analiza desde el verano pasado sus números son brutales. ¿Cómo hace para estar mentalmente tan fresco y con tan buen rendimiento?

Tampoco he reflexionado sobre eso. Yo funciono poniéndome objetivos de semana en semana y afronto las cosas como vienen. No me hago ilusiones mentales sobre lo que he hecho o lo que puedo hacer. Trato de hacerlo de la mejor forma posible en cada partido, y en este último año las cosas me han salido bien.

¿Cómo hace clic para desconectar?

No he tenido mucho tiempo, pero día a día es importante desconectar. Si estás todo el día pensando en pelota, acabas saturado. Por suerte tengo mi mundillo en casa. Mi familia tiene animales en el caserío y procuro ayudar, eso me sirve para desconectar. Eso, y salir con los amigos a dar una vuelta para olvidarme de la pelota.

¿Tiene ganas de vacaciones?

Muchas. Pero hay que esperar a las dos primeras semanas de junio. Quiero irme por ahí, a la playa o donde sea, pero desconectar. Quiero ir con mi novia y seguramente con algún compañero de la empresa. Hay que coger aire que el verano va a ser duro.