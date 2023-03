Elordi y Zabaleta: escalera hacia la txapela

Desde el día que las empresas dieron a conocer los nombres del Parejas 2023 partían como favoritos para hacerse con la txapela. Porque Elordi venía de hacer un verano sensacional y ser tercero en el Cuatro y Medio. Porque José Javier Zabaleta -su derecha- sigue siendo la mano que mece la cuna de la mano profesional. El de Etxarren ordena y manda en la cancha.

Esos presagios se hicieron realidad en la cancha. Elordi-Zabaleta hicieron una primera vuelta plena de victorias. Siete de siete en la primera, cinco de siete en la segunda. En la liguilla de semifinales arrancaron con mano de hierro, tropezaron en el Labrit contra Laso-Imaz (el peor partido de Elordi de la competición) y sacaron el billete de la final con sufrimiento en el recordado partido del domingo en el Bizkaia. El mismo en el que iban perdiendo por 16-19 hasta que trágicamente Tolosa se rompió el gemelo. Y aquí están, en puertas de una final para la que parten como favoritos.

Aitor Elordi: “No temo a nadie, sé que tengo al mejor zaguero”

¿Cómo se encuentra?

El partido del domingo fue bastante duro, pero conseguí dormir bien y el lunes ya hice ejercicios de activación, me siento bien.

¿Ha sido una clasificación para la final un tanto extraña?

No nos podemos quedar con la sensación de que estamos en la final porque Tolosa se lesionó. Nadie sabrá lo que iba a ocurrir después de ese 19-16. Nosotros veníamos de abajo hacia arriba. Yo me sentía bien, Jose iba a mejor y ocurrió lo que ocurrió. Estamos en la final y tenemos que enchufarnos para hacerlo lo mejor posible.

¿Se cree que está en una final?

Sí, porque no ha sido ni una casualidad ni una sorpresa. Nosotros hemos sido la pareja más dura y con más nivel de la liguilla. Hemos llegado a la final y vamos a darlo todo.

¿Qué supone una final?

Cuando conseguí entrar en semifinales ya estaba contento. En la liguilla hicimos un muy buen primer partido, en el del Labrit contra Laso yo tuve un muy mal día. En el Bizkaia el domingo ya me quité todas las penas de aquel partido. Todo lo que he vivido en este campeonato ha sido para bien y me gustaría disfrutar de un día grande en la final.

¿Está disfrutando?

Sí, porque me he visto mucho mejor de lo que me esperaba, sobre todo en la liguilla. En las semifinales entran en juego otros factores, el único partido que no he terminado contento es el segundo de semifinales en el Labrit. Pero le he dado la vuelta mentalmente. Muchos no se esperaban que diera este nivel.

¿Le reivindica este Parejas?

Creo que todos los pelotaris buscamos estar arriba. Yo creo que llevo tiempo dando un muy buen nivel, estoy haciendo bien las cosas y con un buen zaguero puedo pelear.

¿Ha soñado con la txapela?

No, soy de marcarme objetivos cortos y no era uno de mis objetivos. Yo quería compenetrarme bien con Jose y ayudarle. Ese objetivo lo cumplí y las cosas nos han ido muy bien. Estando en las semifinales ya pensé en poder estar en la final, y ahora todos sabemos cuál es el objetivo.

Usted tuvo una mala tarde contra Laso-Imaz en el Labrit. ¿Los aprendizajes de ese día son válidos para la final?

Por supuesto, porque sé qué no tengo que hacer. La actitud que nos ha funcionado en el campeonato es que Jose esté seguro y pegador atrás y que yo, cuando haya pelota adelante, esté atrevido como lo he hecho hasta ahora. El día del Labrit fallé yo, no tuve actitud. Pero me sirvió de lección, sé cómo tengo que jugar.

Laso-Imaz no jugaron la última jornada de la liguilla de semifinales. ¿Creen que van a ir con ventaja?

Creo que no. Tener más tiempo para preparar una final no quiere decir que llegues en mejores condiciones. Una final es un partido, es ese momento. Yo llego física y mentalmente muy bien, también de juego.

Si Laso es valiente, ¿hay que ser más valiente que Laso en la final?

Sí, por supuesto. Ellos van a jugar como lo han hecho en semifinales y nosotros tenemos que ir con la misma mentalidad.

¿Qué tiene Laso?

Durante la liguilla no me ha enredado nada. Lo que sucedió en el partido de Pamplona fue por mis malas sensaciones, yo me fui hundiendo y él se fue para arriba. En los dos partidos de la liguilla que jugué contra él no fue más que yo. Yo voy a ir con la misma mentalidad que todos los partidos, no le tengo miedo a Laso, ni a Altuna ni a nadie. Sé que tengo al mejor zaguero detrás y eso me da una enorme seguridad. Este año estoy demostrando que sé jugar contra los mejores.

¿Se va de este Parejas siendo mejor pelotari?

Yo creo que soy el mismo de antes. Este Parejas ha sido para mí un aprendizaje muy bueno. Al final de esto aprendes y mejoras, coges mucha experiencia.

¿Y si gana la txapela?

Voy a seguir siendo el mismo, no va a cambiar nada. Será un gran premio por todo lo que hemos trabajado, nos lo merecemos. Pero las txapelas no se las llevan quienes se lo merecen sino quienes llegan a 22.

¿Qué le ha dado Zabaleta?

Es el mejor zaguero que hay. Y en cuanto a su forma de ser, hemos conectado muy bien desde el principio. Sabía que me tenía que entregar a él al 100% Hemos hablado mucho y estado el uno y el otro a las buenas y a las malas.

Dice que habla mucho.

El hablar es bueno, le he transmitido todo lo que sentía y creo que eso le ha ayudado también. Me ha costado recobrar la confianza cuando las cosas no iban bien.

José Javier Zabaleta: “Vamos a tener que trabajar mucho para poder ganar”

¿Cómo se encuentra de cara a la final?

El domingo no dormí mucho, pero el lunes me he ido encontrando mejor y todavía quedan muchos días hasta la final.

¿Es optimista?

El lunes fui al masajista, que hizo un gran trabajo y las sensaciones fueron mejores.

¿Qué le pasó en el Bizkaia?

Que tuve mal cuerpo, estaba mal de las tripas, con descomposición. En los últimas semanas me he visto como demasiado cargado, intento no darme palizas físicas, descansar el máximo. Pero hay partes del año que estás más agarrotado. En el propio campeonato he tenido de todo, pero se está viendo que es un campeonato durísimo, como en estos últimos años. Laso-Imaz también están justos, Tolosa terminó destrozado... todo pasa factura.

¿Las manos?

El domingo día algún golpe malo porque nos movieron mucho.

No tiene margen de error.

Creo que el campeonato ha estado mejor organizado otros años, con dos semanas de descanso entre el partido y la final. Esa semana de más viene muy bien. Hasta entonces no queda otra que prepararnos lo mejor posible.

¿Llegan Laso e Imaz en mejores condiciones, más descansados?

No sé cómo terminaron en el Labrit, pero por lo que se ve tampoco acabaron de la mejor manera porque suspendieron. Quizá están también algo magullados.

¿Cómo van a preparar la final?

Hasta el miércoles descansar, comer bien, hacer entrenamientos de movilidad.

Ha sido una clasificación mentalmente dura.

Muy dura. Desde el principio físicamente no me veía a gusto. Al principio me tocó sufrir en la cancha, hacer todo lo posible por ayudar a Elordi, que fue quien sostuvo a la pareja. Ha sido un desgaste tremendo.

¿Cómo va a hacer clic mentalmente?

Darle la vuelta mentalmente a todo lo que pasó en el Bizkaia, incluida la lesión de Tolosa, es difícil. Pero hay que hacer ese clic.

Esta es su quinta final en seis años, ¿qué le dice eso?

Desde aquella final que jugué con Ezkurdia, después de la lesión que tuve creo que me estoy preparando y jugando mejor. Mientras el físico lo permite trato de entrenar lo mejor posible para llegar a finales.

Si gana tendría cuatro txapelas, como Titín...

No sé quiénes tienen cuatro txapelas. Pero Titín, por ejemplo, ha sido uno de mis ídolos como Elkoro o Barriola. Sería muy bonito.

¿Qué le supone ser el zaguero dominador del cuadro?

Hay días que no soy un zaguero tan dominador, con los delanteros que hay ahora de tanta calidad en las empresas no es tan fácil. Yo destacaría a Ezkurdia, Laso, Altuna... son pelotaris que se echan el partido a la espalda y es difícil dominarlos.

¿Sienta más presión?

No, lo único que pretendo es dar mi nivel y hacer las cosas bien. Hay días que disfrutas y otros que no.

¿Se ve ya maduro?

Cuando eres joven sales a los partidos más alocado, antes incluso me tensionaba menos porque no eres consciente de lo que hay en juego. Ahora voy más centrado a los partidos, trabajas muy bien entre semana y quieres rematarlo en los partidos.

¿Qué le sorprende de Elordi?

Me ha transmitido mucha alegría, paz... en cuanto a juego ha demostrado que está jugando de maravilla, que con la derecha saca mucho la pelota. Tiene una derecha magnífica y ayuda mucho. Pero sobre todo Elordi transmite alegría.

El día del Labrit contra Laso tuvo que sujetarlo usted.

Esto es el Parejas y el uno sin el otro no va a ningún sitio. No tuvo un buen día como yo no lo tuve el domingo en Bilbao. Para mí lo mejor es cómo se ha rehecho.

¿Son de hablar mucho?

No le como mucho la oreja, pero me ha venido bien hablar y él necesita hablar. Ha tomado él la iniciativa.

¿Es el líder de la pareja?

Líderes somos los dos.

¿Cómo se les gana a Laso-Imaz?

Trabajando muchísimo. Unai es un pelotari peligroso, porque es atrevido y te va a entrar de cualquier lado. Tenemos que hacer un partido alegre, jugar a gusto como pareja. Tenemos que salir conscientes de que vamos a tener que jugar muy centrados durante una hora y media. Yo intentaré dominar a Imaz, y Aitor tiene que demostrar que es valiente. Y siempre teniendo en cuenta que se agarran. El frontón es bueno, exigente, pero igual para las dos parejas. y no beneficia a nadie.