Laso e Imaz: que la segunda sea la vencida

En la pelota mano actual, con tantos partidos, con campeonatos sin descanso que no paran de encadenarse, es difícil que las empresas repitan pareja de un año para otro. Y es aún más difícil todavía que esa combinación que repite, encadene dos finales de forma consecutiva. De hecho, desde 1941 hasta hoy solo ha habido ocho binomios que han enlazado una final con otra en dos años consecutivo. Unai Laso Lizaso (Biskarret, 1997) y Ander Imaz Retegi (Oiartzun, 1994) lo han conseguido. Se unen así a Onaindía-Urcelay (1941-43), Piérola-Maiz II (1978-79), García Ariño-Maiz II (1980-81), Bengoetxea IV-Maiz II (1982-83), Vergara-Marticorena (1984-85), Titín III-Arretxe (1992-93) y los más recientes, Olaizola II-Mendizabal II (2008-09).

Laso-Imaz tienen menos pegada y menos poder que sus contrarios en el Navarra Arena, Elordi-Zabaleta. Pero cuentan con un carácter irreductible, competitivo hasta decir basta. Tengan la certeza de que pelearán hasta morir.

Unai Laso: "Ver que la gente disfruta con lo que hago me motiva"

Repiten final con las mismas victorias que el año pasado. ¿Ha sido tan parecido?

No había caído en el dato, la verdad. Ha sido un Parejas distinto.Yo en la liguilla estuve más regular el año pasado, Ander tuvo las manos mejor y creo que hicimos mejores partidos. Este año igual hemos estado más justos en la liguilla, pero en semifinales hemos jugado bien.

Tienen tres 22-21, todos favorables.

El año pasado fueron cuatro, dos y dos. En los momentos decisivos hemos sido capaces de sacarlos adelante, y eso mentalmente te hace más fuerte para la final.

En los momentos críticos usted siempre ha dado un paso adelante.

Sí, me gusta acabar el tanto en esos momentos, siempre con cabeza. Me gusta dar un paso al frente y ayudar al zaguero, es mi juego. Me gusta decidir y si tengo la posibilidad lo hago.

Usted se maneja bien en situaciones límite.

Desde fuera parece eso, igual por dentro estoy nervioso. Ahí hay que estar sólido, perder por 22-21 siempre duele más. Me gusta dar un paso al frente. Si sale bien, pues bien. Y si no, a otra cosa.

¿Cuánto hay de suerte?

La hay, pero esto se trabaja día a día. Yo he trabajado con los psicólogos para llegar a esos momentos lo más tranquilo posible y confiar en tí mismo.

¿Sigue al instinto?

Lo haces y ya está. Es el momento, no reflexionas ni te comes la cabeza.

Firmó un contrato largo, ¿tiene más responsabilidad?

No pienso en eso. Soy ambicioso y quiero estar siempre jugando con los mejores. La empresa confía en mí y por eso me han firmado cinco años, que creo que me los merezco. No me meto presión, el que quiere dar ese buen nivel soy yo. Si te metes mucha presión, te vas a volver loco. Si tengo momentos malos siempre pienso que he estado peor y todo lo que venga es un premio.

Al acabar el manomanista estaba muy saturado, más quemado.

El año pasado pasé por un montón de experiencias que eran nuevas para mí. Creo que estoy más maduro para todo. Los grandes pelotaris suelen decir lo mismo, con el tiempo todo es más reposado. Es bueno que hablen de uno todos los días y hay que aprender a disfrutarlo.

¿Le gusta estar arriba?

Claro. Es un gustillo estar arriba, es lo que quiere todo el mundo.

Usted tiene tirón.

Y es algo que me motiva. Cuando ves que la gente disfruta porque haces cosas distintas te gusta y te motiva. Si te acomodas, bajas.

Durante el Parejas ha dicho que ha tenido momentos diferentes.

Sí, no siempre aciertas con los tacos y no gozas igual. En los partidos en los que te juegas todo, estás más motivados. A mí me dan gustillo, me crezco.

Es imposible estar 18 semanas a tope.

Es que todo es imprevisible. Yo no he pensado en la final hasta las semifinales, lo mejor es ponerse objetivos pequeños y que sea eso lo que te de vida. Hay que saber llegar a los partidos con hambre.

¿Cuál ha sido su momento más crítico?

El play off, más vale que ganamos el viernes. El 21-19 fue crítico, porque estábamos mal de manos.

¿Y al revés?

Ganarle a Elordi-Zabaleta, con un gran Jose. Yo jugando perfecto, nos hicieron 19.

¿Qué le da Imaz?

Que es muy regular, siempre la pone a buena. Es muy competitivo y él me ha metido en varios partidos. Nuestro luego es luchar cada tanto, porque no somos rompedores. Nos conocemos, nos llevamos muy bien. Cuando no sacamos un partido no nos venimos abajo.

¿Es usted de hablar mucho, de irse a comer?

Claro, eso ayuda mucho.

Elordi-Zabaleta, favoritos desde el día 1.

Sí, porque son una pareja rompedora. Si hacen su juego perfecto, te pueden dejar en diez.

Cuidado con Zabaleta en el Arena.

Sí. Cuando juega él parece que el rebote está mucho más cerca de lo que realmente está. Ander va a tener que entrar mucho más de aire, y yo le voy a tener que ayudar mucho. Lo tenemos muy difícil. El día que les ganamos jugué perfecto ante un Elordi que no tuvo su día. Y aún así hicieron 19.

El Navarra Arena es un lugar mítico, mágico para usted.

Sí, tengo una muy buena experiencia aquí. Está al lado de casa, es un frontón bueno, para el aficionado se ve mejor que en Bilbao... espero que esta final vaya bien.

Ander Imaz: "Soy competitivo porque sé lo que me ha costado llegar"

Repiten final con las mismas victorias que el año pasado. ¿Ha sido tan parecido?

Cada campeonato es diferente. El año pasado fuimos más regulares, jugamos muy bien. Este hemos tenido partidos buenos, malos... y yo he estado parado tres semanas con los problemas que tuve en la mano. Nos ha costado coger ritmo, pero hemos llegado muy bien a las semifinales.

Usted ha llegado más justo.

Sí, había estado un mes y medio parado. Me ha costado coger el ritmo. Al principio no estábamos a nuestro nivel, y aún así sacamos los partidos adelante. Luego tuve problemas de manos y estuve tres semanas parado, pero he sido capaz de recuperarme bien.

Un mal momento que les llegó al final de la segunda vuelta, es un momento crítico.

Sí, porque era cuando mejor estábamos jugando.El partido contra Altuna era clave, porque podíamos ser segundos. Se me rompió la mano, no podía hacer nada, lo pasé muy mal. Arriesgué para salir en el play off, que era un cara o cruz, y salió bien.

¿Cómo se gestiona una lesión mala en campeonato?

No es fácil. Llevo siete años en profesionales y no he sufrido nunca de manos. Pues al final pruebas diferentes masajistas, haces tacos diferentes... en las dos primeras semanas no podía pelotear ni del tres al tres y le daba vueltas a la cabeza. Pruebas cosas y no funcionan, y claro que te preocupas. Al final me la jugué con unos tacos en Zornotza, me funcionaron bien y con esos sigo. El año pasado jugué con los mismos todo el campeonato. Si estoy a gusto puedo estar seis meses con los mismos tacos.

Segunda final consecutiva. No es fácil repetir para un zaguero.

No, para nada. Estoy cumpliendo un sueño. Cuando debuté nunca pensé que iba a jugar una final del Parejas, y todo lo que conlleva. Los días previos a una final es lo más bonito que he vivido en la pelota, los he disfrutado mucho. Soy consciente de lo difícil que es llegar, por eso quiero disfrutarlo y pelearlo a tope.

¿Por qué es tan competitivo?

Porque sé lo que me ha costado llegar hasta aquí. Nadie daba un duro por mí, debuté con 20 años pero ninguna empresa se había fijado en mí. En casa me han enseñado que para cumplir los sueños hay que trabajar mucho, y es lo que hago. Luego puede pasar que un zaguero rival me saque del frontón, pero por lo menos trato de ser competitivo siempre.

¿Cómo un no pegador como usted sobrevive ante monstruos como Zabaleta o Mariezkurrena?

Si ellos tienen el día, hay poco que hacer. Pero Unai me da confianza, porque cuando entra en juego, hace daño. Yo intento hacer otras cosas, cubrirle bien, arrimar... yo me centro en hacer lo mío bien. Y, si me ganan, es porque ellos han jugado un buen partido. Llevo mucho tiempo jugando con Laso y tenemos la confianza para decirnos todo. Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos sumado dentro y fuera de la cancha. Un campeonato son cuatro meses, y hay que saber apoyarse en el compañero, vayan las cosas bien o mal.

Su máxima es no fallar.

Es lo que intentas. Hacer mi trabajo bien, fallar poco y confiar en Unai.

Ha jugado con muchos delanteros, ¿qué tiene Unai Laso?

Es un pelotari que engancha mucho. Es cómodo jugar con él porque mete mucho ritmo, te ayuda desde lejos, te deja mucha pelota buena... Tiene una conexión especial con la gente y nos apoyan mucho. Laso se lo ha trabajado mucho y se merece lo que está consiguiendo. Yo me siento querido por los que me siguen.

¿Qué tiene Laso en los 22-21?

Hemos ganado en el alambre. Para mí el partido clave ha sido el play off y desde que ganamos nos quitamos una presión de encima. Ganarle a Altuna nos dio mucha moral y ganarle Zabaleta te da mucho porque no tienes la oportunidad de ganarle muchos partidos. Si estamos en la final es porque hemos hecho las cosas bien. Para mí ha sido el campeonato más complicado que he jugado, porque empecé con muy poco juego, he sufrido de manos... Llegar a dos finales seguidas tiene mucho mérito.

Usted perdió su primera final el año pasado. ¿Cómo se gestiona eso?

Para mí llegar a una final ya es algo muy grande. Ganar la txapela es lo máximo a lo que puedo aspirar yo como pelotari. Me quedo con lo que viví en esa primera final, porque pensé que no se podía repetir.

¿Está en su madurez?

Me encuentro muy bien. Psicológicamente soy mucho más fuerte que cuando debuté. A mí lo que me diga la gente me da igual, yo sé lo que me ha costado llegar aquí.